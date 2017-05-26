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На Камчатке в рамках государственно-частного партнерства появятся экобоксы для батареек

Общество
26 мая, 7:36 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 26, мая. /ТАСС

Специальные экологические боксы будут располагаться в крупных торговых точках, а также в школах

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 мая. /ТАСС/. Специальные экологические боксы для сбора отработавших батареек установят на Камчатке в рамках государственно-частного партнерства. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

"В крае пройдет долгосрочная акция по сбору батареек. В рамках ее первоначального этапа в крупных населенных пунктах региона: Петропавловске-Камчатском, Елизове и Вилючинске, установят специальные боксы. Компания "ЭкоСтарТехнолоджи" организует сбор батареек, а затем отправит на российские заводы, где производится глубокая переработка тяжелых металлов. Боксы будут располагаться в крупных торговых точках, а также в школах", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, для начала реализации проекта компании потребуется около месяца на изготовление экобоксов и их доставку в регион. На первоначальном этапе их планируется установить около 20. После этого будет объявлен старт акции, которая продлится до конца текущего года. По ее окончании и после оценки результатов будет принято решение о реализации постоянной программы по сбору батареек на территории региона.

Практика раздельного сбора опасных отходов уже существует в регионе. Более 5 лет на Камчатке ведется сбор ртутьсодержащих отходов через уличные экобоксы, которых только в краевой столице установлено более 20. Эта практика доказала свою эффективность. На сегодняшний день с их помощью в регионе собрано более 86 кг ртутных градусников и энергосберегающих ламп. В этом году на Камчатке будет восстановлена практика по сбору и вторичной переработке макулатуры. Акции по ее приему будут проводиться в образовательных и социальных учреждениях региона.

Батарейки являются отходом II класса опасности. Их нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором, так как это наносит вред окружающей среде. Отработанная батарейка может содержать опасные вещества, такие как: олово, ртуть, цинк, магний, никель, кадмий, свинец, щелочи, кислоты и солевые растворы. Батарейки, вывезенные на свалки вместе с другими отходами, со временем разрушаются и выделяют тяжелые металлы, которые проникают в грунтовые воды. Затем эти опасные вещества попадают с водой и растительными продуктами в организм человека, накапливаясь в нем и нанося существенный вред здоровью.

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