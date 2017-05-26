Ростуризм призывает туристов учитывать уровень террористической угрозы в Великобритании

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Ростуризм рекомендует россиянам, планирующим поездки в Великобританию, учитывать уровень террористической угрозы в стране в связи с терактом в Манчестере. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Ростуризм призывает россиян максимально серьезно отнестись к предупреждениям и при планировании турпоездок учитывать уровень террористической угрозы на территории Великобритании", - говорится в сообщении.
Федеральное агентство также призывает туроператоров в обязательном порядке информировать клиентов о ситуации в Великобритании. В ведомстве подчеркнули, что туристам, уже находящимся на территории королевства, рекомендуется следить за сообщениями властей и СМИ, быть осмотрительными на транспорте, а также избегать мест массовых скоплений людей.
Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" прогремел в ночь с понедельника на вторник сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. По последним данным, жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником, стали 22 человека, 75 получили ранения, из которых 23 находятся в критическом состоянии. Россияне во время инцидента не пострадали.