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Комитет Госдумы предложил исключить норму о платном въезде в резонансном законопроекте

Общество
26 мая, 8:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Правительственный законопроект "Об организации дорожного движения..." был внесен в ГД в апреле 2016 года и был принят в первом чтении в декабре прошлого года

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по транспорту и строительству предложил исключить ко второму чтению норму о введении платного въезда в определенные районы городов, которая содержится в резонансном законопроекте правительства "Об организации дорожного движения...". Об этом ТАСС сообщил глава думского комитета Евгений Москвичев.

Правительственный законопроект был внесен в нижнюю палату парламента в апреле 2016 года и был принят в первом чтении в декабре прошлого года на одном из последних пленарных заседаний осенней сессии.

По словам Москвичева, его комитет еще в апреле текущего года направил в Государственно-правовое управление (ГПУ) администрации президента подготовленный ко второму чтению законопроект, "где вопрос взимания платы въезда в города РФ отсутствует".

"Данный законопроект находится в администрации президента, в ГПУ, где нет вопросов о взимании платы за движение (в определенные районы городов)", - подчеркнул парламентарий.

"Комитет такую позицию занял, и мы будем настаивать на этой позиции", - указал он, добавив, что в комитете теперь "ждут результатов, замечаний, предложений по данной инициативе".

Ранее ГПУ в своем отзыве на этот законопроект, копия которого имеется в распоряжении ТАСС, не рекомендовало Госдуме принимать его во втором чтении в первоначальной редакции, признав, что документ "обладает коррупциогенным потенциалом".

В администрации президента отметили, что "установленные в законопроекте требования, при которых вводится временное ограничение посредством взимания платы, являются весьма общими и предоставляют органам государственной власти субъектов РФ право посредством взимания платы устанавливать ограничение движения по своему усмотрению". В ГПУ указывали, что законопроект требует доработки в целях устранения недостатков.

Резонансный законопроект

После внесения в Госдуму документ вызвал широкий резонанс в СМИ. Некоторые депутаты предположили, что его принятие фактически откроет путь к введению платного въезда в центр городов и пообещали добиваться исключения соответствующих норм.

Московские власти, например, неоднократно подчеркивали, что не планируют вводить в городе дальнейшие ограничительные меры для автомобилистов. Как заявлял мэр Москвы Сергей Собянин, ни платного въезда в столицу, ни платной парковки во дворах не будет.

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