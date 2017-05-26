Умерла итальянский дизайнер Лаура Биаджотти

РИМ, 26 мая. /ТАСС/. Итальянский дизайнер Лаура Биаджотти, которую мировые СМИ называли "королевой кашемира", скончалась в римской больнице на 74-м году жизни. Об этом сообщает газета Stampa.

В среду вечером женщина была доставлена в одну из римских больниц после приступа. Как сообщило агентство ANSA со ссылкой на врачей, она перенесла сердечный приступ, спровоцировавший остановку сердца, что могло привести к необратимым последствиям для головного мозга. Дизайнер почувствовала себя плохо в своей резиденции в Гуидонии под Римом, где живет с начала 1980-х годов в замке XI века.

Биаджотти родилась в Риме 4 августа 1943 года. Карьеру в мире моды она начала в 1960-х годах, продолжив дело матери - Делии Солдаини Биаджотти, которой принадлежало ателье. После работы в ряде известных итальянских домов моды, в 1972 году она дебютировала с собственной коллекцией.

Биаджотти была первым западным стилистом, чьи дефиле прошли в Китае (в 1988 году), а затем в Москве в 1995 году. Помимо линии высокой моды под брендом Biagiotti выпускается одежда прет-а-порте, а также парфюмерная линия. В браке с Джанни Чиньей, скончавшимся в 1996 году, у Биаджотти родилась дочь Лавиния, ставшая вице-президентом модного дома в 2005 году.