Министр образования Васильева призвала не втягивать детей в политику

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Детей не следует привлекать к политическим акциям. Такое заявление сделала в эфире радиостанции "Говорит Москва" министр образования и науки РФ Ольга Васильева.

"Дети должны быть вне политики. Это априори", - сказала Васильева, отвечая на вопрос о возможности участия молодежи в политике.

Глава Минобрнауки отметила, что после акции 26 марта была проведена аналитическая работа. "Дать определение, что такое коррупция, 70% не смогли. Это к слову о том, за что и как. Прежде всего, работа должна вестись планомерно и четко с теми, кто их пытается вывести", - сообщила она.

Что же касается самих детей, то, по словам Васильевой, "молодежи в любое время свойственно быть очень любвеобильной и романтической". "Я хочу привести пример одного великого политика 20 века, - продолжила министр, - который сказал, что если ты не мечтаешь переделать мир и человечество в юности - у тебя нет сердца, если ты не консерватор в 40 лет - у тебя нет мозга. Вопрос был означен и обсужден очень давно".

26 марта, в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах прошли протестные акции, среди участников которых оказались подростки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил после них, что несовершеннолетним участникам акции в Москве "сулились денежные награды" в случае задержания.

Против втягивания школьников в политические акции выступило Минобрнауки, соответствующие призывы назвали недопустимыми в президентском Совете по развитию гражданского общества и правам человека.