СМИ: лимузин Трампа не пролез в ворота королевского дворца в Брюсселе

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БРЮССЕЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. Бронированный лимузин "Зверь", в котором в среду президент США Дональд Трамп прибыл вместе с супругой на встречу с королем бельгийцев Филиппом, не смог проехать в ворота королевского дворца. Об этом сообщила газета La Libre Belgique.
"Как правило, главы государств, приглашенные на прием к королю, остаются в своих автомобилях до тех пор, пока не окажутся во дворе, - приводит издание слова неназванного чиновника. - Трамп же, остановившись на открытой местности на несколько секунд, был вынужден покинуть автомобиль и пешком пересечь двор, чтобы войти в королевский дворец". В то же время источник подчеркнул, что все действия были согласованы с сотрудниками Секретной службы США, отвечавшими за его безопасность.
Президентский лимузин, получивший прозвище "Зверь" (The Beast), - это Cadillac, модернизированный в соответствии с требованиями охраняющей президента Секретной службы. По сообщениям американской печати, на автомобиле весом от 6,8 до 9,1 т установлены бронированные двери толщиной 200 мм, пуленепробиваемые стекла толщиной 130 мм, он способен передвигаться даже при пробитых шинах, а пассажирская дверь не имеет замка и открывается только по коду, известному сотрудникам Секретной службы.