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Голодец открыла новую школу в Ингушетии

Общество
26 мая, 10:23 UTC+3 НАЗРАНЬ НАЗРАНЬ 26, мая. /ТАСС

Школа на 704 места была построена за год

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НАЗРАНЬ, 26 мая. /ТАСС/. Новая школа, построенная в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы", открылась в Назрани. В открытии нового учебного заведения приняла участие вице-премьер России Ольга Голодец.

"Замечательно, что у вас есть такая хорошая школа, хорошие культурные площадки, оснащенные современные кабинеты", - сказала она на церемонии открытия.

Голодец поблагодарила главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова за то, что он "активно участвует в программе строительства школ и детских садов".

"Забота о нашем будущем определяет у нас успех развития России на многие годы вперед", - отметила вице-премьер.

Школа на 704 места была построена за год. Ввод нового образовательного учреждения поможет региону в решении серьезной проблемы - дефицита учебных мест - и будет способствовать переходу школ республики на односменное обучение. Сметная стоимость новой школы составляет около 380 млн рублей, а общая площадь - 16 тыс. кв.метров.

Глава Ингушетии отметил, что, вступая в должность главы республики, считал главным приоритетом развивать образование и здравоохранение. По его словам, сегодня в республике открывается не только школа, но и детская больница.

"Так получилось, что мы сегодня открываем школу и детскую республиканскую клиническую больницу", - сказал Евкуров.

В Ингушетии всего 122 школы, где обучается около 65 тыс. учеников. 48 школ работают в одну смену, 74 - в две смены. Республике необходимо более 20 тыс. новых мест в школах. Для решения этой проблемы необходимо построить от 25 до 40 школ.

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