Около 30% вузов могут принять абитуриентов с ограниченными возможностями

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Около 30% учебных заведений, которые были проверены активистами "Студфонда" (учрежден Молодой гвардией "Единой России" (МГЕР), могут принять абитуриентов с ограниченными возможностями. Об этом сообщила ТАСС руководитель "Студфонда", член координационного совета МГЕР Анна Лапенко.
В ходе мониторинга, проведенного активистами "Студфонда", было проверено около 500 объектов - учебные корпуса вузов, филиалы, общежития, спортивные объекты. "По результатам проверки, абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья полноценно готовы принять не более 30% учебных заведений", - сказала Лапенко.
Она уточнила, что мониторинг начался 5 мая, а окончательные итоги будут подведены в конце июня.