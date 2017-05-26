Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.05:
$ 56.07
€ 63.01
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ВЦИОМ: более 70% россиян хотели бы поклониться мощам Николая Чудотворца

Общество
26 мая, 11:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

У святителя хотят в первую очередь попросить здоровья, помощи в личных делах и мира

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Принесение из Италии мощей святителя Николая Чудотворца, который почитается в России как покровитель сирот, моряков, путешественников и невинно осужденных, стало значимым событием для россиян: большинство из них (72%) хотели бы поклониться святыне. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

"Желание приложиться к мощам Николая Угодника выразили более двух третей респондентов (72%), а среди представителей отдельных групп эта доля превысила 80%: женщины - 81%, люди в возрасте 60 лет и старше - 82%, последователи православия - 87%. У святителя Николая хотят в первую очередь попросить здоровья, помощи в личных делах и мира", - говорится в сообщении.

Смотрите также
Встреча ковчега с частицей мощей Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя в Москве

Историческое событие: мощи Николая Чудотворца принесены из Италии в Россию

По данным опроса, о прибытии мощей святого в Россию (21 мая они были принесены из города Бари на юге Италии в Россию впервые за 930 лет) знает подавляющее большинство (81%) россиян. "В целом прецеденты вывоза реликвий и мощей святых из других стран для поклонения верующими в нашем обществе воспринимаются с одобрением и пониманием: поддерживают подобные инициативы 83% россиян", - отмечает ВЦИОМ.

При этом главным аргументом сторонников является тот факт, что святыни станут более доступны для тех, кто по тем или иным причинам не может выехать за границу, противники (11%), как правило, считают, что святыни не нужно тревожить, перевозя из одного места в другое.

"В данном случае мы можем говорить о событии огромного значения для православных, всего российского общества. Интерес и уважительное отношение свидетельствуют не только о степени воцерквленности россиян, но и стремлении к объединению вокруг ценностей, лежащих в основе христианского учения. Очевидно, это событие станет одним из самых значимых в этом году", - прокомментировал результаты опроса руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 23-24 мая методом телефонного интервью. Объем выборки 1200 человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

С 22 мая по 12 июля мощи будут доступны для поклонения в храме Христа Спасителя в Москве, с 13 по 28 июля - в Санкт-Петербурге. Договоренность о принесении мощей из Италии была достигнута по результатам исторической встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском 12 февраля 2016 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Мощи Николая Чудотворца в России
Персоны
Кирилл (патриарх) Франциск (папа римский)
Страны
Италия Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
Президент России Владимир Путин во время поклонения мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя, 24 мая
4
Путин приложился к мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя
Президент России Владимир Путин и президент Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Ирина Антонова
10
Путин советует россиянам верить в себя, чтобы добиваться успехов
Генеральный директор "Нео-Фарм" Евгений Нифантьев (второй слева) во время благотворительного мероприятия "Твори добро" в ГБОУ "Гимназия № 1529 имени А.С.Грибоедова"
6
Дети с нарушениями слуха устроили в Москве уникальный концерт для благотворителей
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Белый дом: Трамп подвинул премьера Черногории, следуя схеме расстановки для фото
2
"Ъ": СПЧ предложил провести административную амнистию к 100-летию революции 1917 года
3
Следы внеземной жизни могут быть найдены на внешней поверхности МКС
4
Два детеныша краснокнижных толстых лори родились в Московском зоопарке
5
Космические технологии позволили "увидеть" уникальный прижизненный портрет Ивана Грозного
6
Сергей Лозница представил на Каннском фестивале фильм "Кроткая"
7
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
Темы дня
Загрузка...
Реклама