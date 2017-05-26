ВЦИОМ: более 70% россиян хотели бы поклониться мощам Николая Чудотворца

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Принесение из Италии мощей святителя Николая Чудотворца, который почитается в России как покровитель сирот, моряков, путешественников и невинно осужденных, стало значимым событием для россиян: большинство из них (72%) хотели бы поклониться святыне. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.
"Желание приложиться к мощам Николая Угодника выразили более двух третей респондентов (72%), а среди представителей отдельных групп эта доля превысила 80%: женщины - 81%, люди в возрасте 60 лет и старше - 82%, последователи православия - 87%. У святителя Николая хотят в первую очередь попросить здоровья, помощи в личных делах и мира", - говорится в сообщении.
По данным опроса, о прибытии мощей святого в Россию (21 мая они были принесены из города Бари на юге Италии в Россию впервые за 930 лет) знает подавляющее большинство (81%) россиян. "В целом прецеденты вывоза реликвий и мощей святых из других стран для поклонения верующими в нашем обществе воспринимаются с одобрением и пониманием: поддерживают подобные инициативы 83% россиян", - отмечает ВЦИОМ.
При этом главным аргументом сторонников является тот факт, что святыни станут более доступны для тех, кто по тем или иным причинам не может выехать за границу, противники (11%), как правило, считают, что святыни не нужно тревожить, перевозя из одного места в другое.
"В данном случае мы можем говорить о событии огромного значения для православных, всего российского общества. Интерес и уважительное отношение свидетельствуют не только о степени воцерквленности россиян, но и стремлении к объединению вокруг ценностей, лежащих в основе христианского учения. Очевидно, это событие станет одним из самых значимых в этом году", - прокомментировал результаты опроса руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 23-24 мая методом телефонного интервью. Объем выборки 1200 человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.
С 22 мая по 12 июля мощи будут доступны для поклонения в храме Христа Спасителя в Москве, с 13 по 28 июля - в Санкт-Петербурге. Договоренность о принесении мощей из Италии была достигнута по результатам исторической встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском 12 февраля 2016 года.