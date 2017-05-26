Комитет Думы одобрил ключевые поправки в проект о реновации

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по транспорту и строительству уже одобрил ключевые поправки в законопроект о реновации жилого фонда Москвы, которые защищают права жителей. Об этом заявил на пленарном заседании первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков при обсуждении плана работы депутатов на июнь.

"В июне нам предстоит большая работа по закону о реновации. Часть поправок уже рассмотрена, сейчас правительство внесло большой блок поправок ко второму чтению, и те поправки, которые гарантируют безусловный приоритет мнения жителей дома при принятии решения, уже одобрены, насколько я понимаю, комитетом и нашей совместной рабочей группой", - сказал Жуков.

Накануне председатель профильного комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил корреспонденту ТАСС, что рассчитывает на принятие резонансного закона о реновации до конца текущей сессии нижней палаты парламента.

По словам депутата, рабочая группа Госдумы по подготовке законопроекта обсудила все поправки, поступившие ко второму чтению. При этом политик обратил внимание, что период принятия поправок ко второму чтению продлится до 3 июня, а также напомнил о назначенных на 6 июня в Госдуме парламентских слушаниях по законопроекту, в ходе которых еще будет возможно добавление поправок ко второму чтению "с голоса".

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. м.

Пока в списке для голосования жителей чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., в которых проживает 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли дома, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. Чтобы дом снесли, необходима поддержка этого решения со стороны двух третей собственников квартир.

В начале марта в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении. Второе чтение запланировано на 9 июня.