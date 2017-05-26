Суд прекратил производство по иску к Заксобранию Петербурга из-за референдума по Исаакию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Петербурга прекратил производство по административному иску к Законодательному собранию города, в котором оспаривалось бездействие местного парламента при рассмотрении вопроса о референдуме по статусу Исаакиевского собора, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд определил: прекратить производство по административному делу", - сказала судья Елена Николаева.