Суд прекратил производство по иску к Заксобранию Петербурга из-за референдума по Исаакию

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Петербурга прекратил производство по административному иску к Законодательному собранию города, в котором оспаривалось бездействие местного парламента при рассмотрении вопроса о референдуме по статусу Исаакиевского собора, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Суд определил: прекратить производство по административному делу", - сказала судья Елена Николаева.