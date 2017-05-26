Госдума в середине июня рассмотрит в первом чтении законопроект о мессенджерах

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Законопроект о регулировании деятельности мессенджеров, внесенный 24 мая на рассмотрение Госдумы, будет рассмотрен нижней палатой в первом чтении на заседании 14 июня. Об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, представляя порядок работы Думы на июнь.

"14 июня нам предстоит рассмотреть депутатскую инициативу, совсем свежую, о внесении изменений в федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и защите информации", разработанный в целях определения порядка осуществления деятельности сервисов обмена электронными сообщениями, так называемых мессенджеров", - сообщил он.

Авторами законопроекта о регулировании деятельности мессенджеров выступили зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Мукабенова ("Единая Россия"), депутаты Олег Николаев ("Справедливая Россия") и Александр Ющенко (КПРФ).

"Законопроект определяет понятие организатора обмена мгновенными сообщениями и возлагает на данного субъекта обязанность обеспечивать передачу электронных сообщений только тех пользователей интернета, которые идентифицированы в порядке, устанавливаемом правительством РФ", - говорится в пояснительной записке к документу. Кроме того, проектом предлагается "осуществлять идентификацию пользователей с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором обмена мгновенными сообщениями с оператором связи", указывают разработчики.

Наряду с обязанностями по идентификации на мессенджеры планируется возложить "обязательства по обеспечению технической возможности отказа пользователей от получения электронных сообщений от других пользователей, по обеспечению возможности рассылки электронных сообщений по инициативе органов государственной власти, а также по ограничению рассылки и передачи сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ".

Среди прочего предусматривается возможность блокировки мессенджера по решению профильного ведомства, принятого на основании решения суда. Предполагается, что новые нормы вступят в силу с 1 января 2018 года. До этого момента владельцы мессенджеров должны будут привести их работу в соответствии с устанавливаемыми для них требованиями.

Законопроект против "серых" сим-карт

Кроме этого, по словам Жукова, в июне будет рассмотрен в первом чтении законопроект сенаторов, которым предлагаются изменения в закон "О связи" в части заключения договоров и проверки данных абонентов сотовой связи при выдаче сим-карт. Законопроект был подготовлен по поручению председателя палаты Валентины Матвиенко.

"Принятие этого закона позволит пресечь распространение сим-карт без заключения договоров, а также оказание услуг анонимным абонентам", - отметил Жуков.