Министры обороны стран СНГ заложили основание монумента воинам-освободителям в Москве

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и его коллеги из стран СНГ заложили камень в основание скульптурной композиции "Древо жизни", посвященной воинам-освободителям, и высадили горные сосны в Международном центре Минобороны РФ в Москве.
"В год 25-летия образования Совета министров обороны стран СНГ мы открываем закладной камень скульптурной композиции "Древо жизни". Будущий монумент станет символом единства всех, кто в разные времена с оружием в руках отстаивал свободу и независимость своей страны, защищал священное право человека жить, трудиться, растить детей", - сказал Шойгу.
Он подчеркнул, что памятник будет напоминать о том, что только совместными усилиями можно справиться с многими вызовами и угрозами человечеству, обеспечить мир и спокойствие на планете.
Российский министр вместе с коллегами из государств СНГ высадили на аллее Международного центра горные сосны как символ храбрости мощи и долголетия.
Автором идеи скульптурной композиции стал глава Минобороны РФ. Концепция паркового ансамбля заключается в том, чтобы посредством малых архитектурных форм и скульптуры изобразить участников судьбоносных исторических событий, внесших значительный вклад в победу Объединенных наций над гитлеровской Германией, а также героев, явивших собой пример доблести и мужества, ставших эталоном для последующих поколений. Планируется, что на аллеях парка появятся памятники главам союзнических армий. Все скульптуры будут выполнены военными художниками студии имени Грекова.