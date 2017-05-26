Шойгу передал узбекскому коллеге копию Знамени Победы

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу передал главе военного ведомства Узбекистана генерал-полковнику Кабулу Бердиеву копию Знамени Победы в знак уважения к вкладу узбекского народа в борьбу против фашизма.

"В знак признания большого вклада узбекского народа в разгром фашистской Германии хотел бы передать министру обороны Республики Узбекистан военную реликвию - историческую копию Знамени Победы, которое является символом доблести и славы", - сказал Шойгу, открывая заседание Совета министров обороны стран СНГ.

Он напомнил, что четверть века назад (26 мая 1992 года) состоялась историческая встреча, которая положила начало сотрудничеству государств СНГ в формате Совета министров обороны Содружества.

"Благодаря совместным усилиям за 25 лет нам удалось наладить устойчивое и конструктивное взаимодействие в военной сфере по широкому кругу вопросов. Его укреплению способствует общее героическое прошлое и сохранение памяти о подвиге братских народов Советского Союза в Великой Отечественной войне", - подчеркнул министр.

В честь 25-летия Совета министров обороны стран СНГ министр обороны вручил медали "За укрепление боевого содружества" главам военных ведомств государств Содружества.