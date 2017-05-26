Нулевые отходы: как в Швеции решают проблему мусора

В России каждый год образуется более чем 60 млн тонн твердых бытовых отходов. Это примерно 400 кг на каждого жителя страны. При этом лишь 7-8% из них перерабатывается. 90% мусора отправляется на свалки, далеко не всегда легальные, а значит небезопасные. Постоянно образующиеся отходы — проблема, требующая скорейшего решения. Помочь в этом может опыт других стран.

Ответ на вопрос о том, что делать с мусором, знают в Швеции. Эта страна настолько преуспела в области переработки отходов, что даже зарабатывает на утилизации мусора, ввозя его из других стран. В мае российские специалисты съездили в Швецию и познакомились с ее политикой в этой области, посетили предприятия по сортировке, переработке и утилизации мусора.

Как устроена шведская система по обращению с отходами, что интересного и полезного можно позаимствовать у этой скандинавской страны — в материале ТАСС.

99% переработки — это реально

По данным местной ассоциации по управлению отходами Avfall Sverige, в Швеции утилизируется 99% бытовых отходов. Это один из самых высоких показателей в мире. При этом шведы научились эффективно превращать мусор в энергию. Почти половина отходов в стране сжигается — но только после тщательной сортировки. Пластмасса, бумага, пищевые отходы идут на переработку или производство биогаза.

Ответственность — на всех

Восстановление полезных качеств отходов — в приоритете. Прежде всего, шведы стремятся их повторно использовать, вторично перерабатывать или превращать в источник энергии. Захоронение на полигонах занимает последнее место в иерархии — на свалку попадает только тот мусор, с которым совсем ничего нельзя больше сделать.

Что Швеция делает с отходами:

перерабатывает вторично — 50,6%

сжигает для производства энергии — 48,6%

отправляет на полигоны — 0,8%

В управлении отходами участвуют все. При этом сферы ответственности четко разделены. Рядовые шведы отвечают за домашнюю сортировку мусора и его доставку в ближайшие пункты сбора. Жители страны раздельно собирают бумагу, пластик, металл, стекло, батарейки.

Муниципалитеты несут ответственность за весь сбор городского мусора — того, который производят не только обычные горожане, но и рестораны, магазины и офисы. Кроме того, город занимается его транспортировкой на перерабатывающие заводы. Каждый муниципалитет имеет детальный план действий по управлению отходами. В нем прописана подробная информация о том, как он намерен сокращать количество отходов и уменьшать опасность, которую они представляют. Подготовка к вторичному использованию отходов — также часть муниципальной ответственности.

Производители ответственны за утилизацию упаковки, а также товаров с истекшим сроком эксплуатации, в том числе:

электротоваров

шин

автомобилей

батареек

фармацевтической продукции

Это стимулирует их разрабатывать продукты, которые легче поддаются переработке и содержат меньше веществ, вредных для окружающей среды.

Энергия из мусора

Швеция особенно преуспела в развитии технологий превращения отходов в энергию (waste-to-energy). Сегодня мусор играет большую роль в системе отопления страны. В 2015 году путем переработки в Швеции было произведено в общей сложности 17 ТВтч энергии — 14,7 ТВтч тепловой и 2,3 ТВтч электрической.

Сейчас в стране сжигается более 2 млн тонн своего мусора. И местного сырья даже недостаточно — дефицит приходится покрывать за счет импорта. В 2015 году страна в этих целях дополнительно ввезла более 1,3 млн тонн отходов из-за рубежа — в основном из Норвегии, Ирландии и Великобритании.

Власти последней стремятся сократить количество отходов, отправляющихся на свалку, равно как и число таких полигонов. Поэтому они готовы хорошо оплачивать услуги тех, кто помогает в решении проблемы. Это позволяет стране еще и заработать, утилизируя чужие отходы.

Шведских модников могут ограничить ради экологии

В мусорных баках страны каждый год оказывается большое количество старой одежды. В среднем на каждого шведа приходится около 8 кг такого мусора. При этом более половины этого объема составляют вполне пригодные для дальнейшего употребления вещи.

Как и другие бытовые отходы, текстильный утиль в Швеции сжигают. Но нагрузка на окружающую среду, которая образуется при производстве такого же объема новой одежды, сводит на нет все преимущества утилизации. Так, на производство одной новой футболки уходит около 1,5 тыс. литров воды и 1 кг химикатов. При этом образуется 4-10 кг парниковых газов.

В марте этого года Управление охраны природы страны подготовило для правительства проект нового закона. Он предусматривает сокращение на 60% объема текстильных отходов. Шведским любителям модной одежды будут разъяснять, что их пристрастие наносит вред окружающей среде. К 2025 году на каждого шведа должно приходиться только 3 кг такого мусора.

Факты об отходах в Швеции:

По данным Avfall Sverige, в 2015 году каждый швед произвел 478 кг мусора. Всего в стране ежегодно образуется более 4 млн тонн мусора.

Утилизация отходов обходится одному домохозяйству примерно в 2035 шведских крон в год (около €210 или 13 тыс.рублей), а для квартиры составляет около 1305 шведских крон (около €130 или 8,5 тыс. рублей)