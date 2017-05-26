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С 1 июня водители с иностранными правами будут отстранены от работы в РФ

Общество
26 мая, 13:18 дата обновления: 26 мая, 13:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Сроки вступления в силу соответствующего закона переноситься не будут

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© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Закон, запрещающий работать профессиональными шоферами на территории РФ водителям с иностранными правами, вступит в силу с 1 июня, никакой отсрочки не будет. Об этом сообщил ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков ("Единая Россия").

В 2013 году в России был принят закон, устанавливающий запрет на привлечение в качестве водителей при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности лиц, не имеющих водительских удостоверений, выданных в РФ. Вступить в действие эти нормы должны с 1 июня этого года. Для получения российских прав закон предписывает водителям прохождение трех обязательных экзаменов: одного теоретического и двух практических (на автодроме и в условиях городского движения). 17 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект, продлевающий срок обмена национальных прав на российские на год - до 1 июня 2018, однако на второе чтение документ не был вынесен.

"С 1 июня водители, имеющие иностранные права, должны быть отстранены от работы, то есть они не будут иметь права заниматься перевозками, никакой отсрочки (вступления закона в силу) нет", - заявил Лысаков.

Он пояснил, что предельный срок обмена прав для иностранных водителей уже неоднократно переносился. По словам парламентария, это происходило, например, потому что "не были готовы органы исполнительной власти, ведь, чтобы сдать на права водителям грузовиков, нужны необходимые площадки, специальный транспорт". "Мы переносили, в том числе после возвращения Крыма в Россию", - добавил Лысаков. И в этом году, указал он, "также было принято решение профильным комитетом (Госдумы) отложить на год" вступление закона в силу.

"Но по ряду объективных и субъективных причин вопрос затянулся, мы просто процедурно не успеваем принять (законопроект) во втором и третьем чтениях", - признал Лысаков.

Возможные последствия

По словам парламентария, в связи с тем, что срок обмена национальных водительских прав на российские продлен не будет, "к сожалению, лишатся работы многочисленные водители- иностранцы". "Потому что у нас и в общественном транспорте занято огромное количество граждан из других стран, где зарплаты несерьезные, в грузоперевозках - десятки тысяч", - отметил он.

В связи с этим, продолжил депутат, "пострадают прежде всего граждане РФ". "Вопрос обеспечения пассажиро- и грузоперевозок сейчас под серьезной угрозой", - констатировал Лысаков.

Он напомнил, что была задумка принять данный законопроект сразу в трех чтениях, но разгорелась дискуссия. "Все сроки полетели теперь. Было спланировано на сегодня второе и третье чтение, но мы уже вышли из регламента, поэтому с 1 июня закон, к сожалению, вступит в силу", - указал он.

В подобной ситуации, по мнению Лысакова, органам исполнительной власти необходимо будет в максимально короткий срок обеспечить возможность обмена документов. "МВД прежде всего и органы исполнительной власти субъектов должны будут экстренно наладить работу по пересдаче прав и приему экзаменов. Другого ничего не остается", - отметил он.

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