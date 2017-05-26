Иванов предложил дополнить законопроект о лесной амнистии пунктом о восстановлении леса

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил включить в законопроект о "лесной амнистии" пункт о необходимости восстановления леса, вырубленного при строительстве новых объектов инфраструктуры.
"Законопроект по "лесной амнистии" вызывает много споров. Сейчас он готовится ко второму чтению в Государственной думе. Я предложил внести туда новеллу: все, что связано со строительством новых автомобильных, железных дорог, линий электропередачи - весь лес, который вырубает строитель или тот, кто этим занимается, обязан высадить равное количество деревьев, для того чтобы у нас соблюдался лесной баланс", - сказал Иванов на заседании международного Невского экологического конгресса в Санкт-Петербурге.
Он напомнил также о разработке проекта закона о лесовосстановлении. По словам Иванова, "все промышленные компании, которые добывают лес", обязаны будут его восстанавливать, "то есть высаживать саженцы - сколько вырубил, столько посадил новых деревьев".
Законопроект о "лесной амнистии" позволяет легализовать участки, находящиеся на землях лесного фонда, и облегчить процедуру отнесения лесных поселков к категории населенных пунктов. Документ направлен на изменение порядка определения границ земельных участков из состава земель лесного фонда и устранение взаимоисключающих сведений в Государственном лесном реестре (ГЛР) и Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Он устанавливает приоритет сведений из ЕГРН в части определения принадлежности земельного участка к конкретной категории. 24 мая Госдума приняла проект закона в первом чтении.