Дома по программе реновации будут полностью приспособлены для инвалидов

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Жилые дома, которые построят в Москве по программе реновации, будут полностью приспособлены для комфортного передвижения людей с ограниченными возможностями, сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

"Строительство домов в XX веке не предполагало создания безбарьерной среды для инвалидов. В большинстве пятиэтажек нет лифтов, что значительно усложняет доступ маломобильных людей к квартирам. Дома, предназначенные для переселения, будут спроектированы с учетом нужд и потребностей горожан с ограниченными возможностями здоровья", - приводятся слова Леонова на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"Пешеходные дорожки у дома имеют твердую поверхность, не допускающую скольжения. В подъездах вестибюльно-входная группа и входы в лифты расположены, как правило, на одном уровне. На этажах проектируются пожаробезопасные зоны", - отметил Леонов. Кроме того, по его словам, в новых домах планируют установить комплексные (визуальную, звуковую и тактильную) системы средств информации и сигнализации об опасности, а на парковках создадут машиноместа для транспорта маломобильных жильцов.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. м.

Пока в списке для голосования жителей чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., в которых проживает 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли дома, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. Чтобы дом снесли, необходима поддержка этого решения со стороны двух третей собственников квартир.

В начале марта в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении. Второе чтение запланировано на 9 июня.