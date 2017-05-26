Росгвардия намерена создавать кадетские корпуса по всей стране

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Кадетские корпуса Росгвардии могут появиться по всей России. Об этом журналистам сообщил замначальника Главного штаба Росгвардии Владимир Подрезов.
"Президент России утвердил положения об оперативно-территориальном объединении войск национальной гвардии, и в этих округах главнокомандующим поставлена задача проработать предложения о развертывании системы кадетских учебных заведений", - сказал он, добавив, что одна из приоритетных задач ведомства - построить систему подготовки кадров, начиная с самого раннего возраста.
"Следует отметить, что юноши, которые заканчивают данные учебные заведения, не все становятся военными, но вместе с тем, это те люди, которые получили соответствующую закалку, навыки, которые с уважением относятся к своей родине", - подчеркнул Подрезов.
В Московском президентском кадетском училище имени М. А. Шолохова войск национальной гвардии РФ состоялась церемония прощания со знаменем 54 кадет выпускного курса.