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Росгвардия намерена создавать кадетские корпуса по всей стране

Общество
26 мая, 13:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Одна из приоритетных задач ведомства - построить систему подготовки кадров, начиная с самого раннего возраста, отметил замначальника Главного штаба

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Кадетские корпуса Росгвардии могут появиться по всей России. Об этом журналистам сообщил замначальника Главного штаба Росгвардии Владимир Подрезов.

"Президент России утвердил положения об оперативно-территориальном объединении войск национальной гвардии, и в этих округах главнокомандующим поставлена задача проработать предложения о развертывании системы кадетских учебных заведений", - сказал он, добавив, что одна из приоритетных задач ведомства - построить систему подготовки кадров, начиная с самого раннего возраста.

"Следует отметить, что юноши, которые заканчивают данные учебные заведения, не все становятся военными, но вместе с тем, это те люди, которые получили соответствующую закалку, навыки, которые с уважением относятся к своей родине", - подчеркнул Подрезов.

В Московском президентском кадетском училище имени М. А. Шолохова войск национальной гвардии РФ состоялась церемония прощания со знаменем 54 кадет выпускного курса.

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