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В ЛДПР предлагают установить возрастной ценз в 70 лет для руководителей госпредприятий

Общество
26 мая, 13:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Ранее подобные ограничения были введены для ректоров, проректоров, руководителей филиалов государственных и муниципальных образовательных организаций

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Депутаты фракции ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Алексей Диденко, Андрей Свинцовых и Владимир Сысоев внесли на рассмотрение Госдумы проект закона о введении предельного возраста 70 лет для руководителей государственных и муниципальных организаций. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе думских либерал-демократов.

Соответствующие поправки предлагается внести в Трудовой кодекс РФ. "Учредитель имеет право продлить срок пребывания в должности работника, занимающего должность руководителя государственного или муниципального учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия, до достижения им возраста 70 лет по представлению общего собрания (конференции) работников такого предприятия или учреждения", - говорится в тексте законопроекта, который также имеется в распоряжении ТАСС.

Как отмечается в сопроводительных материалах, ранее подобные ограничения были введены для ректоров, проректоров, руководителей филиалов государственных и муниципальных образовательных организаций, а также для руководителей и заместителей руководителей государственных и муниципальных научных организаций.

Также оговаривается, что руководящие должности в государственных и муниципальных структурах могут занимать лица не старше 65 лет независимо от времени заключения с ними трудовых договоров. "По достижении указанного возраста лица, занимающие должности руководителей и заместителей руководителей, переводятся с их письменного согласия на иные должности, соответствующие их квалификации", - говорится в пояснительной записке.

Как подчеркивают авторы законопроекта, "руководители, покидающие свой пост, но очевидно накопившие большой опыт, смогут продолжать трудиться на других должностях". "При этом они будут избавлены от необходимости решать административно-хозяйственные вопросы функционирования организации (бухгалтерия, ремонт, обеспечение питания, вывоз мусора) и получат возможность больше времени и энергии уделять профессиональной деятельности, наставничеству, преподавательской, научной работе", - заключается в пояснительной записке.

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