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На встрече в Минске учреждена Евразийская конфедерация обществ правообладателей

Общество
26 мая, 14:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Гендиректором ЕАКОП избран председатель Азербайджанского авторского общества Исмаил Маммадкаримов

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП), объединившая национальные организации по управлению правами различных категорий правообладателей на территории стран ЕАЭС и Азербайджана, официально учреждена на конференции в Минске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС).

"В учредительной конференции, которая прошла 25 мая в Республиканском культурно-просветительском центре управления делами президента Республики Беларусь, приняли участие представители ведущих авторских обществ из России, Беларуси, Казахстана, Армении, Кыргызстана и Азербайджана", - говорится в сообщении пресс-службы.

Инициаторами создания Евразийской конфедерации обществ правообладателей выступили российские общества по коллективному управлению авторскими и смежными правами. Это - Российский Союз Правообладателей (РСП), Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности (ВОИС) и Российское Авторское Общество (РАО) при поддержке Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций Киргизии (Кыргызпатент).

Задачи и руководство

Главными задачами конфедерации станут "выработка и внедрение единых стандартов и принципов прозрачности и подконтрольности деятельности обществ правообладателям, в том числе контроль и аудит деятельности организаций-членов конфедерации, проверку и публикацию их отчетности, формирование стратегий возможного инновационного развития обществ и повышение эффективности их деятельности".

В качестве органов управления ЕАКОП были утверждены генеральная ассамблея - высший орган управления, президиум - орган представительства правообладателей из всех стран- членов конфедерации, а также исполнительные органы - генеральный секретарь и генеральный директор, которые будут избираться сроком на один год. Штаб-квартира будет располагаться в Москве.

Генеральным директором ЕАКОП избран председатель Азербайджанского авторского общества Исмаил Маммадкаримов, генеральным секретарем - генеральный директор ВОИС и РСП Андрей Кричевский.

"Конфедерация не должна ограничиваться странами ЕАЭС, нам следует пригласить к участию в ЕАКОП авторско-правовые организации из Молдовы, Узбекистана, Таджикистана и других культурно и экономически близких нам стран, - привели в пресс-службе слова Кричевского. - Также необходимо организовать сотрудничество с ключевыми международными организациями в сфере интеллектуальной собственности".

В президиум, в частности, вошли композитор, народный артист РФ Игорь Крутой (Россия); писатель, председатель Авторского совета Казахстанского авторского общества Марал Ыскакбай (Казахстан); певец, заслуженный деятель РК Нурлан Абдуллин (Казахстан); композитор, народный артист АР, ректор Национальной консерватории Сиявуш Керими (Азербайджан), поэт и писатель Фахраддин Мейданлы (Азербайджан) и другие.

Уникальное технологическое решение

"Члены конфедерации также обсудили новую масштабную программную разработку "Гиперграф" - уникальное технологическое решение для организаций по коллективному управлению авторскими и смежными правами", - рассказал Кричевский ТАСС.

"Гиперграф" - это программный комплекс для учета и обработки информации об объектах интеллектуальной собственности и правообладателях (авторах, исполнителях, изготовителях фонограмм), а также для организации сбора и распределения вознаграждения, "Гиперграф" станет технологической основой ЕАКОП.

В июне-июле 2017 года члены конфедерации проведут заседание президиума, которое состоится в Москве и будет посвящено, в том числе, формированию рабочих комитетов ЕАКОП.

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