Федор Конюхов пообещал взять в экспедицию отличников ЕГЭ

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Известный российский путешественник Федор Конюхов пообещал взять в свою экспедицию выпускников, которые сдадут ЕГЭ на "отлично" и поступят в вузы, связанные с защитой окружающей среды и природой. Об этом он заявил в своем видеообращении, размещенном на YouTube.
"Тех, кто сдаст государственный экзамен на "отлично" и поступит в вузы, которые связаны с путешествиями, с природой, с экологией и с людьми, я возьму в экспедицию, - сказал Конюхов. - Желаю вам хорошо подготовиться, честно сдать экзамены и поступить в вуз, о котором вы мечтали всю свою молодую жизнь".
"Какая бы ни была профессия, она должна быть связана с романтикой, - добавил Конюхов. - Если вы романтик, то все вам будет подвластно и интересно - и лечить людей, и плыть на корабле, быть космонавтом".
Путешественник и мореплаватель принял эстафету у космонавтов, напутствовавших выпускников перед ЕГЭ в 2016 году, находясь на борту Международной космической станции.
Основной этап ЕГЭ-2017 пройдет с 29 мая по 1 июля.