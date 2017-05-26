В Общественной палате раскритиковали законопроект о курортном сборе

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Члены Общественной палаты (ОП) и эксперты раскритиковали законопроект о введении курортного сбора в четырех регионах и призвали к доработке документа.

"Законопроект сырой, его нужно дорабатывать", - сказала корреспонденту ТАСС глава комиссии ОП по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников Елена Сутормина после завершения обсуждения документа.

По ее словам, одним из недостатков законопроекта является то, что в льготную категорию попадают только студенты-очники до 24 лет, которые обучаются в регионе, где введен курортный сбор. Сутормина подчеркнула, что льготы следует распространить на студентов-очников во всех регионах, а также ввести льготы для ветеранов.

С ней согласилась директор департамента инвестиционных проектов Министерства РФ по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева. "На площадке Госдумы льготы могут быть обсуждены и расширены. По поводу студентов это, на мой взгляд, очень обоснованное и правильное предложение, по поводу пенсионеров тоже надо обсудить", - сказала она.

Законопроект о введении курортного сбора в четырех регионах уже подвергался критике. Против документа также выступили на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) представители профсоюзов и работодателей. Кроме того, ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко призвал регионы, которые будут вводить курортный сбор, подходить к этому вопросу осторожно, понимая, что эти средства не станут основным источником их доходов.

Как сообщалось ранее, законопроект, предусматривающий введение курортного сбора с туристов, приезжающих в Крым, а также в Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края, был одобрен правительством РФ и 6 мая внесен в Госдуму. Документ оставляет за регионами право вводить или не вводить курортный сбор, а также устанавливать размер сбора в пределах до 100 рублей за человека в сутки. Согласно законопроекту, эксперимент с введением курортного сбора продлится с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года включительно. Собранные средства пойдут на развитие туристической инфраструктуры в регионах - участниках эксперимента.