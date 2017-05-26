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Систему раздельного сбора твердых коммунальных отходов впервые внедрят в Заполярье

Общество
26 мая, 14:48 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 26, мая. /ТАСС

Эта система станет еще одним шагом в решении проблемы накопившихся и образующихся отходов в Мурманской области

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МУРМАНСК, 26 мая. /ТАСС/. Система раздельного сбора твердых коммунальных отходов будет внедрена на территории Мурманской области. Такое решение было принято на заседании проектной группы по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Участники заседания приняли решение о целесообразности внедрения на территории области поэтапной системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов", - сказали в пресс-службе.

Соответствующая практика разработана и опробована управляющей компании "Центр по обращению с отходами".

Ранее в региональном отделении Общероссийского народного фронта (ОНФ) заявляли, что недостаточное применение раздельного сбора отходов создает дополнительные сложности в его утилизации и ликвидации накопленных свалок. Для решения проблемы в ОНФ намерены организовать проект по популяризации раздельного сбора отходов среди населения.

Система раздельного сбора станет еще одним шагом в решении проблемы накопившихся и образующихся отходов в Мурманской области.

Комплексный подход

Для решения проблемы накопившегося и вновь образующегося мусора власти региона при поддержке федерального центра начали масштабный проект по созданию новой системы обращения с отходами. Как ранее сообщали в облправительстве Мурманская область вошла в число пилотных регионов России, участвующих в ее создании. На сегодня уже есть концессионер проекта, к концу 2017 года система должна заработать.

Проект впервые предполагает создание в Кольском Заполярье комплексной системы обращения коммунальных отходов, включая все предприятия полного цикла. Намечено создание мусоросортировочного комплекса, полигона переработки и утилизации твердых бытовых отходов, перегрузочных станций.

Для его реализации при правительстве региона была создана проектная группа. Ее задача - координация работы исполнительных органов государственной власти Мурманской области, органов местного самоуправления муниципальных образований региона и организаций в вопросе ликвидации накопленных и вновь образующихся отходов.

Мини-завод по переработке и утилизации

Еще одной инициативой в рамках проекта станет строительство мини-завода по переработке и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) в военных городках Печенгского района Мурманской области. Как ранее сообщали в облправительстве, он будет построен по заданию Минобороны России ФГУП "Оборонпромэкология". Компания планирует обеспечить запуск мини-завода по переработке твердых коммунальных отходов к началу 2018 года.

Также начато решение вопроса утилизации в регионе опасных отходов. Специалисты Всероссийского природоохранного социального проекта "Экобокс" презентовали специалистам Мурманской области проект системы сбора ртутьсодержащих ламп и отработанных элементов питания от населения с помощью специальных накопителей - экобоксов. Эту практику решено рассмотреть и в дальнейшем внедрить.

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