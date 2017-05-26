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В Таиланде владельцам мобильных телефонов придется сдать отпечатки пальцев

Общество
26 мая, 15:35 UTC+3 БАНГКОК /Корр. ТАСС, Алексей Сковоронский

Нововведение призвано повысить уровень безопасности в стране

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БАНГКОК, 26 мая. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Владельцам SIM-карт в Таиланде в 2018 году придется сдать отпечатки пальцев. Нововведение призвано повысить уровень безопасности в стране, сообщили в Национальной комиссии по теле- и радиовещанию, принявшей соответствующее решение.

Система по сбору отпечатков пальцев для жителей всех провинций начнет работать с 1 января 2018. "Все пользователи мобильной связи должны будут принять участие в регистрации, в противном случае услуга будет отключена", - сообщил глава комиссии Такорн Тантасит. По его словам, до конца этого года в центрах обслуживания абонентов установят 30 тыс. сканеров для сбора дактилоскопической информации.

Для жителей трех южных провинций Таиланда - Яла, Паттани и Наратхиват - процесс сбора отпечатков будет запущен уже с 1 июня, сообщил Тантасит. Изначально власти рассматривали идею введения системы сбора дактилоскопических данных только в трех провинциях "крайнего" юга. В этом мусульманском регионе королевства уже более 11 лет действуют сепаратисты, регулярно устраивающие взрывы, используя для детонации в том числе SIM-карты. Однако после событий 22 мая, когда в Бангкоке в результате взрыва в больнице были ранены 25 человек, в комиссии по теле- и радиовещанию приняли решение распространить инициативу на всю страну.

Эта не первая попытка таиландских властей ужесточить процесс выдачи мобильных SIM-карт. В 2015 году всех абонентов обязали зарегистрировать свои паспорта. Тем, кто отказался предоставлять информацию, связь была отключена.

Очевидно, что новация по сдаче отпечатков пальцев затронет и туристов, покупающих в Таиланде местные "симки". Однако пока отдельного разъяснения по этому поводу со стороны регулятора не поступало. Сейчас иностранцы, как и подданные Таиланда, могут купить SIM-карту у оператора или в любом магазине, предъявив паспорт. Между тем многие сотовые компании до сих пор бесплатно раздают "симки" в аэропорту и других местах скопления туристов, не требуя от них каких-либо документов.

По данным Национальной комиссии по теле- и радиовещанию, в мобильных сетях королевства зарегистрировано более 100 млн абонентов.

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