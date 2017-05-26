Минздрав: родственников больных не допускают в реанимацию в силу "традиции"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Некоторые регионы пока не могут организовать допуск родственников больных в реанимацию в основном в силу традиции, хотя особых условий по размещению совместное пребывание не требует. Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС глава департамента родовспоможения и детства Минздрава РФ Елена Байбарина.

В соответствии с федеральным законодательством, родственники могут находиться рядом со своими близкими в отделении реанимации. Однако в российских больницах традиция не допускать в отделение реанимации родственников настолько укоренилась, что во многих учреждениях считается нормой. В мае 2016 года Минздрав РФ разработал рекомендации по совместному пребыванию в реанимации. Тогда же в регионы было направлено информационное письмо, обязывающее рекомендации исполнять неукоснительно.

"Наша задача - этот обычай, который "деспот меж людей", изменить. Мы это не сможем сделать за очень короткое время", - сказала Байбарина. "Речь идет о том, что мы ломаем традицию, которая складывалась десятилетиями, которая очень сильно укоренилась, и на то, чтобы ее искоренить, нужно много сил и много времени", - подчеркнула директор благотворительного фонда "Детский паллиатив" Карина Вартанова. С ее мнением согласилась и Байбарина.

"Совместное пребывание не нуждается в дополнительном финансировании", - отметила она. По словам Байбариной, Минздрав РФ сейчас работает над стратегией развития здравоохранения, которая будет представлена в ближайшие дни. "Там пациентоориентированный и семейноориентированный подход занимает важное место", - сообщила глава департамента.

"Сегодня мы вошли в команду развитых стран в отношении допуска родных к пациенту в реанимации", - заметил известный актер и основатель благотворительного фонда помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями Константин Хабенский.

Во время прямой линии в апреле 2015 года президент благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой решить проблему использования аппаратов ИВЛ детьми, которым из-за этого фактически приходится жить в реанимации. Год спустя на прямой линии к президенту обратился Константин Хабенский с вопросом о допуске родных к детям, которые находятся в реанимации.