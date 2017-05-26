Горнолыжный сезон в Заполярье продлили до июня из-за рекордного количества снега

МУРМАНСК, 26 мая. /ТАСС/. Горнолыжный комплекс "Кукисвумчорр" в горах Хибины Мурманской области продлил горнолыжный сезон до июня из-за обилия снега и холодной погоды. Об этом сообщили ТАСС в горнолыжном комплексе.

"Сезон будет закрыт 3 или 4 июня соревнованиями по горным лыжам", - сказали в компании. Еще один горнолыжный комплекс Заполярья, "Большой Вудъявр", также продлил сезон, но завершит его раньше коллег - 28 мая.

Настолько позднее закрытие сезона будет рекордом последних десяти лет. Причина - аномально снежные зима и весна. По данным регионального гидрометцентра, особенно "урожайным" был декабрь, когда зафиксировали абсолютный рекорд по количеству выпавшего снега.

По данным синоптиков, за 20 дней декабря в Мурманске выпало 92,7 мм осадков, что составляет 250% от климатической нормы для этого месяца. Предыдущий рекорд - 83 мм осадков за месяц - был зафиксирован в декабре 1952 года.

В январе аномалии продолжились. Количество осадков в Мурманске превысило полторы месячные нормы, по области - до двух норм. Так, только за 20-21 января в Мурманске выпала половина месячной нормы осадков.

При этом снег продолжал идти в апреле и мае. Сегодня в Мурманской области при температуре чуть выше ноля также продолжается мокрый снег.