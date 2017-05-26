Штормовой ветер с Белого моря может подтопить "встречной водой" часть Архангельска

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АРХАНГЕЛЬСК, 26 мая. /ТАСС/. Штормовой ветер с Белого моря может спровоцировать подтопление части территории Архангельска в пятницу, 26 мая, и в выходные дни. Об этом ТАСС сообщила начальник отдела речных и морских гидрологических прогнозов Гидрометцентра Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Елена Скрипник.
"Когда у нас (на Северной Двине - прим. ТАСС) половодье, уровни высокие, а с моря идет подпор - встречная вода - вода выливается на острова, на низко расположенные территории на Хабарке, Пустоши, Краснофлотском, в Кемском поселке", - пояснила Скрипник.
По прогнозам, 26-28 мая, ожидается нагонное повышение уровня воды на отметках 230-240 см на полную воду по Соломбальскому водомерному посту. При этих уровнях вода распространяется на низко расположенные территории островов дельты и в черте Архангельска. Штормовой ветер над Белым морем северного и северо-западного направлений способствует нагону воды с моря в Северную Двину.
Как пояснила Скрипник, предположить, на какие территории выйдет вода, пока сложно. "Зависит, как пойдет волна. Но если огород - огород будет затоплен. Это выходные, мужчины многие собираются на рыбалку - предупреждаем, что неблагоприятные условия", - пояснила собеседник агентства.