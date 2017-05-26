Путин во время визита в Париж 29 мая посетит Российский духовно-культурный центр

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во время визита в Париж 29 мая посетит недавно открытый в столице Франции Российский духовно-культурный центр.

"Президент России посетит (во время своего визита 29 мая - прим. ТАСС) открытый 19 октября 2016 года в Париже Российский духовно-культурный центр", - сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Это уникальная площадка, предоставляющая широкий спектр возможностей для реализации совместных проектов в культурно-гуманитарной и образовательной сферах", - подчеркнул он. Ушаков напомнил, что 4 декабря 2016 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма, входящего в состав комплекса.

"В настоящее время деятельность Центра организована при непосредственном участии Русской православной церкви, Минобрнауки России (преподавание русского языка), Минкультуры России (функционирование культурного кластера)", - отметил помощник президента.

Комплекс зданий Российского духовно-культурного центра сооружен в 7-м округе Парижа на набережной Бранли. Участок для его строительства был приобретен в 2010 году Управлением делами президента РФ, а непосредственные работы по его возведению начались в 2014 году. На территории общей площадью 4,2 тыс. кв. м разместится сразу четыре объекта.

Помимо православного храма, в корпусах центра будет работать выставочный центр, школа, а также здание епархиального управления с концертным залом и жилыми помещениями для священников и сотрудников культурной секции посольства РФ.

Ранее планировалось, что президент России Владимир Путин в дни открытия центра нанесет визит в Париж, чтобы принять участие в торжественной церемонии. Однако поездка была отменена из-за неготовности французской стороны к встрече.