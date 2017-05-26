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СПЧ предложил провести как административную, так и уголовную амнистию к столетию революции

Общество
26 мая, 16:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

При этом глава СПЧ Михаил Федотов отметил, что административная амнистия "может быть вещью совершенно революционной"

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Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предлагает провести к столетию Октябрьской революции 1917 года как административную, так и уголовную амнистию. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.

"Мы направили в администрацию президента свои предложения, которые включают в себя проведение и уголовной, и административной амнистии", - сказал он.

При этом Федотов отметил, что в уголовной амнистии "ничего экстраординарного и оригинального не просматривается", однако административная амнистия "может быть вещью совершенно революционной".

Ранее об обращении СПЧ к главе государства с предложением провести административную амнистию и приурочить ее к столетию Октябрьской революции Федотов рассказал газете "Коммерсантъ". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль пока не определился со своим отношением к этой идее.

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