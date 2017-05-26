Генпрокуратуре РФ выделят 1,1 млрд рублей на развитие защищенной сети передачи данных

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Генеральной прокуратуре России в этом году планируют выделить 1,1 млрд руб. на развитие защищенной сети передачи данных. Об этом говорится в пояснении к проекту изменений в закон "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.".

В нем предлагается увеличить ассигнования на "обеспечение функционирования и развитие защищенной сети передачи данных Генеральной прокуратуры РФ в целях создания технической инфраструктуры (канало-образующее оборудование, оборудование для защиты каналов связи), выполнения пусконаладочных работ, технической поддержки оборудования, аренды каналов связи в сумме 1 млрд 110,1 млн руб.".

Генпрокуратура России после передачи ей полномочий ведения правовой статистики от МВД создает государственную автоматизированную систему "Правовая статистика" (ГАС ПС) и более чем в трети регионов (27 субъектах РФ) уже тестирует ведение статистики преступлений в электронном виде. В ГАС ПС уже загрузили свыше 5,5 млн карточек учета совершенных преступлений, поставили на учет свыше 800 тыс. уголовных дел, около 900 тыс. преступлений и данные о почти 370 тыс. потерпевших от преступных посягательств.

В целом в проекте изменений в бюджет на этот год финансирование Генпрокуратуры предлагается увеличить на 2,8 млрд руб. (до 64 млрд 199,8 млн руб.). Так, на 1,496 млрд руб. предлагается увеличить расходы на материально-техническое обеспечение органов прокуратуры в целях осуществления приоритетных и неотложных мероприятий для полноценного функционирования органов Генеральной прокуратуры РФ.

41,8 млн руб. выделят на приобретение помещений и гаражей для нужд Генпрокуратуры в связи с размещением в настоящее время сотрудников прокуратуры в ветхих и аварийных зданиях, а также необходимостью продления срока эксплуатации имеющегося автопарка.

Кроме того, 27 млн руб. будет выделено на проведение 27-го заседания Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ и 15-го заседания генеральных прокуроров государств-членов ШОС осенью этого года.