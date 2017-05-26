Уральские общественники поддержали введение уголовной ответственности за "группы смерти"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Уральские общественники и уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков поддержали решение Госдумы ввести уголовную ответственность за создание "групп смерти" в социальных сетях.

"Данное решение позволит оградить детей, склонных к суицидам, от вредного влияния интернета. Хотя сами группы не являются причиной суицида ребенка. Информация в таких группах ложится на подготовленную почву - семейное неблагополучие и нарушение коммуникаций среди подростков. Конечно, данное решение Госдумы будет способствовать сохранению жизни детей, находящихся в зоне риска", - отметил Мороков.

Госдума в пятницу, 26 мая, приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об уголовной ответственности за создание так называемых "групп смерти" в интернете, призывающих несовершеннолетних к совершению суицида. Инициатором рассмотрения первоначально выступила вице-спикер нижней палаты Ирина Яровая.

Законом вносятся поправки в УК и УПК РФ. Как пояснил глава профильного комитета по госстроительству и законодательству Госдумы Павел Крашенинников, ими устанавливаются дополнительные механизмы противодействия деятельности, направленной на побуждение к суицидам. Установлена повышенная ответственность в виде лишения свободы до восьми лет. Она последует, "если указанное преступление совершено в отношении несовершеннолетнего, беспомощного лица, беременной женщины; в отношении двух или более лиц; группой лиц по предварительному сговору; в публичном выступлении, в СМИ, в сети интернет или в других информационно-телекоммуникационных сетях".

По словам Морокова, вопросом "групп смерти" в Свердловской области занялись в четвертом квартале 2016 года. "С региональным управление СК РФ тесно взаимодействовали и сделали вывод, что за этот период на Среднем Урале не было зарегистрировано ни одного факта подросткового суицида, связанного с "группами смерти", - уточнил Мороков.

Уголовной ответственности добивались родители

По словам президента общественной организации "Уральский родительский комитет" Евгения Жабреева, родители не раз обращались к депутатам в Госдуму с просьбой ввести уголовную ответственность для создателей "групп смерти". "Мы очень рады принятию такого закона потому, что сами направляли много обращений о том, чтобы какие-то жесткие меры были приняты, к создателям групп, которые уничтожают наших детей. Эффективность в первую очередь будет в том, что человек, который возможно был способен совершить такие действия, зная об уголовной ответственности, будет остерегаться и на такой шаг не пойдет", - сказал Жабреев.

По его словам, теперь за распространение в социальных сетях контента, который подталкивает к суициду, можно возбуждать уголовное дело. "Возможно изначально оно будет безфигурантным. Самое главное, есть уголовная статья, это действенная мера, защитного характера. При выявлении правонарушений, мы сможем сразу передавать информацию в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела", - отметил собеседник агентства.

Жабреев добавил, что проблема "групп смерти" на Урале до сих пор актуальна. "Мы общаемся с родителями, некоторые из них даже не подозревали того, что у ребенка установлена игра, толкающая к суициду. Только когда родители узнавали из интернета или СМИ, что эта игра опасна, они забирали у детей телефоны, блокировали группы, проводили профилактические мероприятия", - уточнил он.

Профилактика "групп смерти" на Урале

До введения уголовной ответственности за создание "групп смерти" на Урале уже начали проводить профилактику данного явления. Так, в Ханты-Мансийском автономном округе- Югре, начали действовать кибердружины. Они работают в 11 образовательных учреждениях округа.

Кроме этого, на данный момент в регионе уже разработан специальный механизм, позволяющий объединять усилия отдельных кибердружин в случае массовых интернет-угроз, координировать их действия. И это касается не только "групп смерти", но и групп экстремистской или террористической направленности, занятых популяризацией наркотических, алкогольных, психоактивных веществ, табакокурения.

Уполномоченный по правам ребенка в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) Виталий Орешкин также начал мониторинг социальных сетей во всех муниципалитетах на наличие "групп смерти". Он планирует проводить встречи со школьниками и их родителями, чтобы разъяснять меры предосторожности во время вступления в сообщества в социальных сетях.

Одно из ключевых направлений деятельности - борьба в социальных сетях с так называемыми группами "китов", где содержатся призывы к суицидам, которые нарушают российское законодательство. Будет усилен мониторинг, совместно с Роскомнадзором проводиться выявление и своевременное блокирование подобных групп. По словам омбудсмена, ранее подобная работа проводилась только в отдельных городах ЯНАО.