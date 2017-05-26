Виталий Чуркин награжден орденом "Слава Осетии" посмертно

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин, скончавшийся 20 февраля, награжден орденом "Слава Осетии" - высшей наградой Республики Северная Осетия - Алания. Церемония передачи ордена состоялась на встрече заместителя министра иностранных дел РФ Геннадия Гатилова с полномочным представителем Республики Северная Осетия - Алания при президенте РФ Борисом Джанаевым. Об этом сообщили в МИД РФ.
"В ходе встречи состоялась церемония передачи для семьи скончавшегося постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина ордена "Слава Осетии", - отметили в российском дипведомстве.
"Этой высшей наградой Республики Северная Осетия - Алания Чуркин был удостоен за заслуги перед народом Осетии и высокий профессионализм, проявленный на посту российского представителя при ООН. В ответном слове Гатилов выразил признательность руководству Республики Северная Осетия - Алания за высокую оценку труда Чуркина", - добавили в МИД РФ.
Виталий Чуркин родился 21 февраля 1952 года в Москве в семье авиационного инженера-конструктора. С 8 апреля 2006 года занимал должность постпреда РФ при ООН в Нью-Йорке, был представителем России в Совете Безопасности ООН. Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил дипломата орденом Мужества. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал, что Чуркин "ушел из жизни на боевом посту".