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Росгвардии могут выделить в 2017 году из бюджета еще 11,1 млрд руб. на нужды ведомства

Общество
26 мая, 19:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Средства могут выделить на оплату коммунальных услуг, топлива, продовольственное обеспечение, страхование и выплату денежной компенсации взамен вещевого имущества

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Росгвардии могут выделить еще 11,1 млрд рублей в 2017 году на оплату коммунальных услуг, топлива, продовольственное обеспечение, страхование и выплату денежной компенсации взамен вещевого имущества. Об этом говорится в пояснении к проекту изменений в закон "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018-2019 гг.", опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

В проекте закона предлагается дополнительно выделить из бюджета РФ свыше 4,2 млрд рублей на увеличение бюджетных ассигнований, выплату денежной компенсации взамен вещевого имущества сотрудникам подразделений органов внутренних дел, вошедших в структуру Росгвардии. Кроме того, на продовольственное обеспечение в рамках гособоронзаказа для нужд ведомства предлагается добавить почти 2,4 млрд рублей.

Также, согласно документу, на оплату коммунальных услуг Росгвардии с целью недопущения кредитной задолженности сверх выделенного направят еще 2,1 млрд рублей, а на обеспечение топливом и горюче-смазочными материалами - 1,7 млрд рублей. При этом сумму, выделенную на обязательное госстрахование военнослужащих и сотрудников, увеличат на 700 млн рублей.

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