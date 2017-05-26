Памятник погибшему в Сирии морпеху установили на его родине в Новочеркасске

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мая. /ТАСС/. Памятник погибшему в 2015 году в Сирии морскому пехотинцу Александру Позыничу открыли в пятницу на его родине в Новочеркасске (Ростовская область). Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
"26 мая в Новочеркасске на центральной аллее Александровского сада открыт памятник уроженцу Новочеркасска, матросу морской пехоты, кавалеру ордена Мужества (посмертно) Александру Позыничу, - сообщили в пресс-службе. - Памятник в Александровском саду стал очередным шагом к увековечиванию памяти о героическом новочеркасце - 11-я школа, в которой учился Александр, теперь носит его имя, на стенах школы установлена памятная доска, в городе прошел патриотический фестиваль имени Александра Позынича".
В церемонии открытия памятника приняли участие семья Позынича, представители власти, ветеранских, общественных организаций, молодежь, представители 8-й Гвардейской армии. Гостем церемонии стала и вдова летчика Олега Пешкова.
В настоящее время власти города рассматривают возможность организации постоянно действующей экспозиции образцов военной техники на аллее.
29-летний Позынич погиб 24 ноября 2015 года во время операции по спасению экипажа сбитого турецкими ВВС российского бомбардировщика Су-24. Экипаж самолета успел катапультироваться, но один из двух пилотов - командир бомбардировщика Су-24 Олег Пешков - был убит огнем с земли, второй летчик спасен и доставлен на базу.
В поисках пилотов участвовали два вертолета Ми-8. Одна из машин попала под обстрел и совершила вынужденную посадку, в результате погиб морпех Позынич. Его с воинскими почестями похоронили в Новочеркасске на Аллее Славы. Указом президента РФ Позынич был награжден орденом Мужества посмертно.