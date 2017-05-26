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Путин поручил оказать помощь пострадавшим от природных пожаров в Сибири

Общество
26 мая, 20:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Отмечается, что материальная помощь людям, оставшимся без крова, будет оказана из резервного фонда правительства

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате природных пожаров в Сибири. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков по итогам контактов Путина с главой МЧС Владимиром Пучковым и руководителями ряда регионов, затронутых стихийными бедствиями.

"Владимир Пучков по телефону доложил Путину о работе, которая ведется в горячих точках страны спасателями МЧС", - сообщил Песков.

"Президент акцентировал главную задачу: оказать необходимую помощь людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации в связи с природными пожарами, - подчеркнул пресс-секретарь. - Материальная помощь людям, оставшимся без крова, будет оказана из резервного фонда правительства".

По словам Пескова, президент также по телефону получил информацию от губернатора Красноярского края Виктора Толоконского и губернатора Ставрополья Владимира Владимирова. Главы регионов проинформировали о работах по ликвидации последствий природных пожаров, дополнительных мерах в свете повышенной пожароопасности, а также об устранении последствий паводков.

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