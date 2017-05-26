Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первый в мире памятник анонимному рецензенту открыли в Высшей школе экономики

Общество
26 мая, 20:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Памятник представляет собой большой, весом в 1,5 тонны, игральный куб, на гранях которого отражены стандартные решения, принимаемые рецензентом

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Церемония открытия первого в мире памятника анонимному рецензенту прошла в пятницу во дворе Института образования Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ). Об этом сообщила пресс-служба университета.

"Памятник анонимному рецензенту представляет собой большой, весом в 1,5 тонны, игральный куб, на гранях которого отражены стандартные решения, принимаемые рецензентом - "Accept", "Minor Changes" и так далее. По контуру каждой из сторон куба нанесены названия статей ученых, внесших наибольший вклад в создание монумента", - говорится в сообщении университета.

Как пояснил директор Центра социологии высшего образования Игор Чириков, у многих есть болезненный опыт получения негативных рецензий на свои статьи. "Труд рецензента, часто недооцененный и очень неблагодарный - важный инструмент развития науки, который дает нам уверенность в том, что научные результаты точны, проверены и не случайны. Поэтому, размышляя о том, каким мог бы быть памятник, мне хотелось, с одной стороны, подчеркнуть вклад рецензента в науку, с другой - сделать это с определенной долей иронии, чтобы поддержать боевой настрой ученых, не всегда получающих положительные отзывы на свои работы", - отметил он.

"Труд эксперта очень ответственный, эксперт несет ответственность за то, как дальше развивается какой-то процесс в науке, в образовании. Я хотела бы попросить труд эксперта уважать", - сказала на церемонии открытия памятника заместитель министра образования и науки РФ Людмила Огородова.

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов подчеркнул, что требования, которые предъявляются научному сообществу, очень высоки. "Мы можем до бесконечности посыпать голову пеплом и сетовать на то, как нам стало тяжело, а можно улыбнуться и идти вперед. Мы однозначно за второй вариант", - сказал ректор.

О памятнике

Бетонный блок во дворе Института образования НИУ ВШЭ был наследием Второй мировой войны, мысли превратить его в арт-объект возникли у сотрудников института прошлым летом.

Установка памятника стала возможной благодаря краудфандинговой кампании, в которой приняли участие ученые со всего мира. В частности, проект поддержали два нобелевских лауреата. Эрик Маскин, лауреат Нобелевской премии по экономике 2007 года, назвал анонимных рецензентов "невоспетыми героями науки", которые занимаются своей незаметной широкой публике работой "из чувства долга", а лауреат Нобелевской премии по физике 2010 года Андрей Гейм охарактеризовал вклад рецензентов в научный прогресс латинской фразой: "Dubito ergo sum" ("Сомневаюсь, следовательно, существую").

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
Президент России Владимир Путин во время поклонения мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя, 24 мая
4
Путин приложился к мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя
Президент России Владимир Путин и президент Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Ирина Антонова
10
Путин советует россиянам верить в себя, чтобы добиваться успехов
Генеральный директор "Нео-Фарм" Евгений Нифантьев (второй слева) во время благотворительного мероприятия "Твори добро" в ГБОУ "Гимназия № 1529 имени А.С.Грибоедова"
6
Дети с нарушениями слуха устроили в Москве уникальный концерт для благотворителей
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия потребовала от Украины зарезервировать $325 млн в качестве процентов по долгу
2
Трамп рассматривает ужесточение санкций в отношении России
3
Мужчина обстрелял двух женщин с балкона дома на юго-востоке Москвы
4
Двух российских дипломатов вышлют из Эстонии
5
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
6
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
7
МРОТ к 2019 году уравняют с прожиточным минимумом в два этапа
Темы дня
Загрузка...
Реклама