Первый в мире памятник анонимному рецензенту открыли в Высшей школе экономики

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Церемония открытия первого в мире памятника анонимному рецензенту прошла в пятницу во дворе Института образования Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ). Об этом сообщила пресс-служба университета.

"Памятник анонимному рецензенту представляет собой большой, весом в 1,5 тонны, игральный куб, на гранях которого отражены стандартные решения, принимаемые рецензентом - "Accept", "Minor Changes" и так далее. По контуру каждой из сторон куба нанесены названия статей ученых, внесших наибольший вклад в создание монумента", - говорится в сообщении университета.

Как пояснил директор Центра социологии высшего образования Игор Чириков, у многих есть болезненный опыт получения негативных рецензий на свои статьи. "Труд рецензента, часто недооцененный и очень неблагодарный - важный инструмент развития науки, который дает нам уверенность в том, что научные результаты точны, проверены и не случайны. Поэтому, размышляя о том, каким мог бы быть памятник, мне хотелось, с одной стороны, подчеркнуть вклад рецензента в науку, с другой - сделать это с определенной долей иронии, чтобы поддержать боевой настрой ученых, не всегда получающих положительные отзывы на свои работы", - отметил он.

"Труд эксперта очень ответственный, эксперт несет ответственность за то, как дальше развивается какой-то процесс в науке, в образовании. Я хотела бы попросить труд эксперта уважать", - сказала на церемонии открытия памятника заместитель министра образования и науки РФ Людмила Огородова.

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов подчеркнул, что требования, которые предъявляются научному сообществу, очень высоки. "Мы можем до бесконечности посыпать голову пеплом и сетовать на то, как нам стало тяжело, а можно улыбнуться и идти вперед. Мы однозначно за второй вариант", - сказал ректор.

О памятнике

Бетонный блок во дворе Института образования НИУ ВШЭ был наследием Второй мировой войны, мысли превратить его в арт-объект возникли у сотрудников института прошлым летом.

Установка памятника стала возможной благодаря краудфандинговой кампании, в которой приняли участие ученые со всего мира. В частности, проект поддержали два нобелевских лауреата. Эрик Маскин, лауреат Нобелевской премии по экономике 2007 года, назвал анонимных рецензентов "невоспетыми героями науки", которые занимаются своей незаметной широкой публике работой "из чувства долга", а лауреат Нобелевской премии по физике 2010 года Андрей Гейм охарактеризовал вклад рецензентов в научный прогресс латинской фразой: "Dubito ergo sum" ("Сомневаюсь, следовательно, существую").