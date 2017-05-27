Дрозденко: Ленобласть планирует развивать исторический, круизный и экологический туризм

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Власти Ленинградской области планируют развивать исторический, круизный, экологический и другие виды туризма, сообщил в интервью ТАСС губернатор Александр Дрозденко.

"Мы понимаем, что туризм может стать серьезной частью нашей экономики, когда турпоток достигнет 3-4 млн человек. Ведь сейчас нас посещает преимущественно так называемый "перекрестный" турист, который приезжает в Санкт-Петербург на несколько дней, и один день проводит в области. Поэтому наша задача заинтересовать людей и убедить приезжать к нам не заодно, а целенаправленно", - сказал Дрозденко.

В прошлом году, по его словам, Ленинградскую область впервые посетили более 2 млн туристов.

Этот показатель превышает количество жителей региона (1,8 млн человек - прим. ТАСС), что говорит о туристической привлекательности Ленобласти, заметил губернатор.

Перспективные направления

Среди перспективных направлений Дрозденко выделил исторический туризм, основанный на переплетении истории Санкт-Петербурга и Ленинградской области и привлекающий внимание иностранных гостей. Следующим он назвал активно растущий паломнический туризм благодаря наличию большого количества монастырей и церквей.

"Третий вид - активный отдых, и в этом направлении мы видим рост числа внутренних туристов. К нам приезжает все больше москвичей, северян, жителей центральной России и Крыма - это активные люди, которые ведут еще и познавательный туризм", - отметил Дрозденко.

По его словам, есть большой спрос на военно-патриотический туризм со стороны российских и китайских туристов, а также на экологический и велотуризм. "Мы поддерживаем предпринимателей, которые покупают в Подпорожье деревянные дома с печами и другим антуражем и делают там хостелы на два-три спальных места. Туристы ходят от деревни к деревне, пробуют деревенскую еду, смотрят деревянные церкви", - заметил губернатор.

Областные власти также ведут переговоры с инвестором о строительстве велодорожки из Светогорска до финской Иматры, есть наработки о создании подобных трасс между небольшими городами, как и специальных маршрутов для владельцев квадроциклов и снегоходов.

"Не скрою, мы очень хотим развивать, будучи приморским регионом, морской и речной туризм. Когда в Санкт-Петербург заходят огромные лайнеры и привозят по 2,5 тыс. туристов, люди рассаживаются на суда "река-море" и дальше через наши Мандроги уходят на Москву, чтобы потом на "Сапсанах" вернуться обратно в Петербург. Такой у них недельный тур", - сказал глава Ленобласти. По его словам, уже сегодня туроператоры заявили о готовности ходить в Старую Ладогу.

Меры для развития туризма

Для развития туризма областное правительство, по словам Дрозденко, принимает ряд мер. "По нашей инициативе новый мост над Волховым между Новой и Старой Ладогой построен таким образом, чтобы под ним могли проходить четырехпалубные суда", - рассказал губернатор. В ближайшее время инвесторы построят причал недалеко от Староладожской крепости, предстоит организовать пункты питания для примерно 2 тыс. человек одновременно, добавил он.

В исторических местах начаты архитектурно-реставрационные работы. "Почти закончили работы в Старой Ладоге, серьезно взялись за Выборг, только на парк "Монрепо" в этом году пошло 750 млн рублей. Реставрируется Часовая башня, костел святого Гиацинта, Выборгская башня и еще несколько объектов", - отметил Дрозденко. Также финансируются работы в Ивангородской крепости и Тихвинском монастыре.

Глава Ленобласти отметил, что развитие инфраструктуры в основном идет за счет поддержки малого и среднего бизнеса. "Крупные отельеры в Старую Ладогу, например, не придут, поскольку там нужны хостелы и трехзвездочные мини-отели. А вот к Выборгу шведские инвесторы из гостиничного бизнеса присматриваются, ожидая окончания реставрационных работ и увеличения турпотока", - сказал губернатор.