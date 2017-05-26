Концерт в память о погибших участниках ансамбля им. Александрова прошел в Афинах

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АФИНЫ, 26 мая. /Корр. ТАСС Денис Кабанов/. Концерт в память об участниках Ансамбля песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова, погибших в авиакатастрофе 25 декабря 2016 года над Черным морем, прошел в Афинах.
В мероприятии, организованном под эгидой посольства России в Греции, приняли участие Оркестр Военно-воздушных сил министерства национальной обороны Греции и хор Афинского муниципалитета. Они исполнили произведения Чайковского, Шостаковича, Бородина, Верди, Гуно, Пуччини, а также песни из советских кинофильмов, передает корреспондент ТАСС.
На концерте присутствовали представители греческого МИД, министерства обороны, парламентарии, деятели культуры и духовенства, иностранные дипломаты.
Ту-154 Минобороны России разбился рано утром 25 декабря 2016 года. Катастрофа произошла вскоре после вылета лайнера из аэропорта Адлера. На борту самолета находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на базе Хмеймим в Сирии. Все они погибли.