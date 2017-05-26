Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Концерт в память о погибших участниках ансамбля им. Александрова прошел в Афинах

Общество
26 мая, 23:05 UTC+3 АФИНЫ /Корр. ТАСС, Денис Кабанов

В мероприятии, организованном под эгидой посольства России в Греции, приняли участие Оркестр Военно-воздушных сил министерства национальной обороны Греции и хор Афинского муниципалитета

Поделиться
Материал из 1 страницы

АФИНЫ, 26 мая. /Корр. ТАСС Денис Кабанов/. Концерт в память об участниках Ансамбля песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова, погибших в авиакатастрофе 25 декабря 2016 года над Черным морем, прошел в Афинах.

В мероприятии, организованном под эгидой посольства России в Греции, приняли участие Оркестр Военно-воздушных сил министерства национальной обороны Греции и хор Афинского муниципалитета. Они исполнили произведения Чайковского, Шостаковича, Бородина, Верди, Гуно, Пуччини, а также песни из советских кинофильмов, передает корреспондент ТАСС.

На концерте присутствовали представители греческого МИД, министерства обороны, парламентарии, деятели культуры и духовенства, иностранные дипломаты.

Ту-154 Минобороны России разбился рано утром 25 декабря 2016 года. Катастрофа произошла вскоре после вылета лайнера из аэропорта Адлера. На борту самолета находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на базе Хмеймим в Сирии. Все они погибли.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крушение Ту-154 Минобороны РФ
Страны
Греция Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
Президент России Владимир Путин во время поклонения мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя, 24 мая
4
Путин приложился к мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя
Президент России Владимир Путин и президент Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Ирина Антонова
10
Путин советует россиянам верить в себя, чтобы добиваться успехов
Генеральный директор "Нео-Фарм" Евгений Нифантьев (второй слева) во время благотворительного мероприятия "Твори добро" в ГБОУ "Гимназия № 1529 имени А.С.Грибоедова"
6
Дети с нарушениями слуха устроили в Москве уникальный концерт для благотворителей
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Высланные Эстонией дипломаты РФ покинут страну до конца мая
2
Сумма в $325 млн должна быть удержана с Украины за невыплату России платежей по суду
3
Трамп рассматривает ужесточение санкций в отношении России
4
Резкое падение атмосферного давления ожидается в Москве
5
С 1 июня водители с иностранными правами будут отстранены от работы в РФ
6
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
7
МРОТ к 2019 году уравняют с прожиточным минимумом в два этапа
Темы дня
Загрузка...
Реклама