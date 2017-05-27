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Патриарх Кирилл освятит Воскресенский собор в Бишкеке

Общество
27 мая, 0:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, мая. /ТАСС

Визит патриарха Московского и всея Руси в Киргизию состоится с 27 по 29 мая

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МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с 27 по 29 мая посетит Киргизию, где проведет освящение Воскресенского кафедрального собора Бишкека и представит читателям свою книгу, переведенную на киргизский язык, сообщает пресс-служба Московского патриархата.

"С 27 по 29 мая состоится Первосвятительский визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Киргизскую Республику. Предстоятель Русской православной церкви совершит освящение Воскресенского кафедрального собора г. Бишкека и Божественную литургию в соборе. Также состоится освящение закладного камня под строительство православной гимназии при кафедральном соборе св. кн. Владимира в Бишкеке", - говорится в сообщении.

Также запланирована презентация книги патриарха "Свобода и ответственность" на киргизском языке, которая пройдет в Киргизско-Российском славянском университете им. Б. Н. Ельцина.

"В ходе визита предполагаются встречи предстоятеля Русской православной церкви с высокими представителями государственной власти Киргизской Республики и руководством исламской уммы страны", - добавили в пресс-службе.

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