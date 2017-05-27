Священный месяц Рамадан наступает для мусульман всего мира

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Месяц поста Рамадан наступает с рассветом субботы, 27 мая, для мусульман по всему миру. Ближайшие 30 дней верующие должны воздерживаться от приема пищи и алкоголя, совершать милосердные поступки, и ежедневно читать отрывок из Корана.

"Во время Рамадана следует сдерживать свой нрав, вести себя благородно, совершать благие поступки: делать приятное родственникам и соседям, помогать обездоленным, радовать свою семью, проявлять социальную активность, чтобы улучшить жизнь общества, учиться, и передавать знания другим", - рассказали ТАСС в пресс-службе Совета муфтиев России.

Шатер Рамадана в Москве

В Москве на Поклонной горе возле Мемориальной мечети с наступлением поста откроется "Шатер Рамадана". "В этом году "Шатер Рамадана" будет самым большим за всю историю существования. В программе открытия: выступление с приветствием шейха Равиля Гайнутдина и других официальных лиц, красивое чтение Корана, творческие номера, живая восточная музыка и праздничный ужин. Также состоится презентация цикла видеороликов о Рамадане - "Беседы о Коране" и "Мгновения Рамадана", - отметили в пресс-службе Духовного управления мусульман Москвы. С заходом солнца верующие смогут разговляться, а днем все жители и гости столицы смогут познакомиться с культурой различных исламских государств.

Гостей ждет необычный интерактив: любой желающий сможет принять участие в создании одной из трех картин, на которых будет изображены Московская Соборная мечеть, Храм Христа Спасителя и Мемориальная синагога на Поклонной горе.

Традиции и история

Рамадан - девятый месяц мусульманского календаря. Традицией принято считать, что пост установлен в память о ниспослании в этом месяце пророку Мухаммеду через ангела Джабраила божественного послания, легшего в основу Корана. Считается, что это происходило примерно в 610 году под городом Меккой в Саудовской Аравии.

Пост начинается с рассвета и заканчивается после захода солнца. Утренний прием пищи называется сухур, а вечерний - ифтар. Вечернее разговение традиционно начинают с фиников или воды. Тот, кто пропустил хоть один день поста во время Рамадана, обязан возместить его до наступления следующего Рамадана.

Во время Рамадана мусульмане стараются посвятить благочестивым делам. Кроме того, ежедневно после обязательной ночной молитвы мусульмане совершают добровольную молитву - таравих. Предпочтительно совершать таравих коллективно в мечети, а при отсутствии такой возможности - дома в кругу семьи.

Особое значение имеет одна из последних ночей Рамадана - Лейлят аль-Кадр - Ночь могущества или предопределения. Именно в эту ночь, согласно исламским источникам, молящемуся пророку Мухаммеду была открыта первая сура Корана. В Ночь предопределения принято просить прощения у Аллаха за совершенные грехи и читать священное писание.

В последний день Рамадана до совершения праздничной молитвы мусульмане выплачивают налог разговения в пользу бедных и неимущих в денежном или продуктовом эквиваленте.

По окончании поста мусульмане празднуют один из главных ежегодных праздников - Ураза-байрам. В этом году он наступает 25 июня, и по традиции, продлится три дня.