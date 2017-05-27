Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Священный месяц Рамадан наступает для мусульман всего мира

Общество
27 мая, 0:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, мая. /ТАСС

Завершится пост 25 июня праздником Ураза-байрам, который по традиции продлится три дня

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Месяц поста Рамадан наступает с рассветом субботы, 27 мая, для мусульман по всему миру. Ближайшие 30 дней верующие должны воздерживаться от приема пищи и алкоголя, совершать милосердные поступки, и ежедневно читать отрывок из Корана.

"Во время Рамадана следует сдерживать свой нрав, вести себя благородно, совершать благие поступки: делать приятное родственникам и соседям, помогать обездоленным, радовать свою семью, проявлять социальную активность, чтобы улучшить жизнь общества, учиться, и передавать знания другим", - рассказали ТАСС в пресс-службе Совета муфтиев России.

Шатер Рамадана в Москве

Смотрите также

Духовная перезагрузка: Рамадан в вопросах и ответах

В Москве на Поклонной горе возле Мемориальной мечети с наступлением поста откроется "Шатер Рамадана". "В этом году "Шатер Рамадана" будет самым большим за всю историю существования. В программе открытия: выступление с приветствием шейха Равиля Гайнутдина и других официальных лиц, красивое чтение Корана, творческие номера, живая восточная музыка и праздничный ужин. Также состоится презентация цикла видеороликов о Рамадане - "Беседы о Коране" и "Мгновения Рамадана", - отметили в пресс-службе Духовного управления мусульман Москвы. С заходом солнца верующие смогут разговляться, а днем все жители и гости столицы смогут познакомиться с культурой различных исламских государств.

Гостей ждет необычный интерактив: любой желающий сможет принять участие в создании одной из трех картин, на которых будет изображены Московская Соборная мечеть, Храм Христа Спасителя и Мемориальная синагога на Поклонной горе.

Традиции и история

Рамадан - девятый месяц мусульманского календаря. Традицией принято считать, что пост установлен в память о ниспослании в этом месяце пророку Мухаммеду через ангела Джабраила божественного послания, легшего в основу Корана. Считается, что это происходило примерно в 610 году под городом Меккой в Саудовской Аравии.

Пост начинается с рассвета и заканчивается после захода солнца. Утренний прием пищи называется сухур, а вечерний - ифтар. Вечернее разговение традиционно начинают с фиников или воды. Тот, кто пропустил хоть один день поста во время Рамадана, обязан возместить его до наступления следующего Рамадана.

Во время Рамадана мусульмане стараются посвятить благочестивым делам. Кроме того, ежедневно после обязательной ночной молитвы мусульмане совершают добровольную молитву - таравих. Предпочтительно совершать таравих коллективно в мечети, а при отсутствии такой возможности - дома в кругу семьи.

Особое значение имеет одна из последних ночей Рамадана - Лейлят аль-Кадр - Ночь могущества или предопределения. Именно в эту ночь, согласно исламским источникам, молящемуся пророку Мухаммеду была открыта первая сура Корана. В Ночь предопределения принято просить прощения у Аллаха за совершенные грехи и читать священное писание.

В последний день Рамадана до совершения праздничной молитвы мусульмане выплачивают налог разговения в пользу бедных и неимущих в денежном или продуктовом эквиваленте.

По окончании поста мусульмане празднуют один из главных ежегодных праздников - Ураза-байрам. В этом году он наступает 25 июня, и по традиции, продлится три дня.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
Президент России Владимир Путин во время поклонения мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя, 24 мая
4
Путин приложился к мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя
Президент России Владимир Путин и президент Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Ирина Антонова
10
Путин советует россиянам верить в себя, чтобы добиваться успехов
Генеральный директор "Нео-Фарм" Евгений Нифантьев (второй слева) во время благотворительного мероприятия "Твори добро" в ГБОУ "Гимназия № 1529 имени А.С.Грибоедова"
6
Дети с нарушениями слуха устроили в Москве уникальный концерт для благотворителей
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Высланные Эстонией дипломаты РФ покинут страну до конца мая
2
Сумма в $325 млн должна быть удержана с Украины за невыплату России платежей по суду
3
Трамп рассматривает ужесточение санкций в отношении России
4
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
5
Резкое падение атмосферного давления ожидается в Москве
6
С 1 июня водители с иностранными правами будут отстранены от работы в РФ
7
МРОТ к 2019 году уравняют с прожиточным минимумом в два этапа
Темы дня
Загрузка...
Реклама