Кабмин поддержал законопроект, уточняющий основания для отзыва гражданства РФ

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МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Правительство РФ поддержало подготовленный в Госдуме законопроект, уточняющий основания отмены решения о выдаче российского гражданства в случае, если такое решение принималось на основании представленных заявителем ложных сведений. Официальный отзыв размещен на сайте кабмина.
"Законопроектом предлагается установить в Уголовно-процессуальном кодексе, что в случаях, предусмотренных законодательством, копии обвинительного приговора направляются также в полномочные органы, ведающие делами о гражданстве Российской Федерации. Это позволит отменить решение о приобретении российского гражданства в случае, если такое решение принималось на основании представленных заявителем заведомо ложных сведений", - говорится в пояснительной записке к документу.
Законопроект разработан в целях реализации механизма отмены решения о приобретении российского гражданства в случае нарушения законодательства РФ.
Проект внесен депутатами Госдумы Вячеславом Володиным, Владимиром Васильевым, Владимиром Жириновским и другими.