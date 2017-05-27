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НПО из 90 стран учредили Ассамблею народов Евразии для продвижения идей мира и дружбы

Общество
27 мая, 11:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, мая. /ТАСС

Работа форума нового союза неправительственных организаций продолжится до 29 мая

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МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Представители неправительственных организаций из 90 стран Евразийского континента учредили международный союз неправительственных организаций "Ассамблея народов Евразии". Решение было принято на учредительной конференции в Москве.

"Мы работаем с вами на разных площадках: культура, образование, наука, языки, туризм, спорт, молодежь, экология. Вот это все направления деятельности Ассамблеи народов Евразии", - сказала на учредительной конференции председатель рабочей группы оргкомитета съезда, председатель совета Ассамблеи народов России Светлана Смирнова.

По ее словам, основная цель нового союза - "это продвижение дружбы, мира, согласия на Евразийском континенте".

"Мы говорим, что Евразия - это единый континент, потому что мы живем на одном пространстве, что нет границ между людьми... Мы против войны, против насилия, против конфликтов, и именно для этого мы собираемся: чтобы объединить наши силы, наши усилия во имя мира", - заявила Смирнова.

Работа форума нового союза неправительственных организаций продолжится до 29 мая.

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