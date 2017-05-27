Диана Гурцкая считает оправданными действия полиции при задержании на улице ребенка

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Председатель комиссии по поддержке семьи, детей и материнства Общественной палаты России Диана Гурцкая считает оправданными действия полицейских, которые доставили в отделение полиции мальчика- попрошайку, читавшего стихи на улице в центре Москвы. Об этом она заявила ТАСС.

"Сейчас развернута какая-то дикая травля полицейских, забравших ребенка с улицы. Считаю, что их действия оправданны . То, что он декламировал Гамлета, а не держал табличку о спасении жизни больной матери, ничего не меняет, - сказала Гурцкая. - И напомню, что действующий Уголовный кодекс предусматривает ответственность за вовлечение несовершеннолетних в бродяжничество и попрошайничество".

Глава комиссии ОП РФ сообщила, что ознакомилась с записью задержания. "Ребенок стоял один на улице и собирал деньги, читая стихи. Это самое настоящее попрошайничество. Родителей с ним не было, когда полиция стала увозить в отделение, появилась женщина, представившая знакомой ребенка, стала ругаться матом и требовать отдать ей мальчика. Это все зафиксировано и выложено в сети", - заметила член Гурцкая.

Как сообщалось, в пятницу вечером сотрудники полиции доставили в ОВД ребенка, гулявшего одного вечером в центре столицы. Полицейские отвезли его в отдел полиции и начали поиски родственников. В 20:50 мск ребенок был передан отцу, который приехал в полицию. На этот момент отцу ребенка оказывали юридическую помощь два адвоката, а также председатель Общественного совета при МВД РФ адвокат Анатолий Кучерена.

Члены Общественной наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением прав граждан в местах принудительного содержания не выявили нарушений при задержании. В столичном главке МВД заявили, что в отношении родителей ребенка назначена проверка. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова пообещала разобраться с обстоятельствами задержания мальчика.