На борту барка "Крузенштерн" в порту бельгийского Остенде рассказали про Калининград

ОСТЕНДЕ (Бельгия), 27 мая. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Бельгийское побережье Северного моря стало в пятницу центром мероприятия, наводящего мосты дружбы между Россией и Бельгией. На борту известного российского барка "Крузенштерн", зафрахтованного в порту курортного городка Остенде, состоялась презентация инвестиционного и туристического потенциала Калининградской области.

На бельгийском берегу

Известное судно, совершающее первое в навигации нынешнего года учебное плавание, зашло 23 мая в бельгийский порт Антверпен. В четверг, 25 мая, барк приплыл к берегу Остенде. С завтрашнего дня парусник будет принимать на своем борту жителей и гостей курортного города, которые смогут насладиться экскурсиями по палубе и познакомятся с выставками, посвященными 90-летнему судну. "Крузенштерн" будет находиться на бельгийском побережье по 28 мая включительно.

"Рад вас приветствовать в Бельгии, в легендарном паруснике "Крузенштерн". В этом году мы отмечаем 300-летие визита в бельгийские города российского императора Петра Великого, который был родоначальником российского флота. И нас очень радует, что именно в этот год ваш экипаж, ваше судно смогли посетить бельгийские берега. Это яркая демонстрация того, что отношения дружбы между Россией и Бельгией живы, что есть большие перспективы, что между нашими народами есть симпатия и взаимное уважение", - сказал посол РФ в Бельгии Александр Токовинин, приветствуя экипаж "Крузенштерна" в Остенде.

Про Калининград

Вместе с послом на презентации Калининградского края присутствовали, в частности, представители местных властей, руководство порта Остенде, а также бельгийские бизнесмены.

"Крузенштерн" - символ Калининградской области, символ России, который путешествует по просторам мирового океана, из города в город, из порта в порт. Очень большая аудитория посещает судно. Мы были две недели назад в Гамбурге, было огромное количество туристов, которые были заинтересованы судном. Действительно, оно уникальное. И мы решили использовать его как площадку для того, чтобы рассказать об инвестиционном и туристическом потенциале Калининградской области перед чемпионатом мира по футболу", - рассказал журналистам заместитель генерального директора "Корпорации развития Калининградской области" Олег Скворцов, который провел презентацию.

По его словам, и в Гамбурге, и здесь, в Бельгии, уже виден результат. "Мы видим, что есть огромный интерес к области. У нас уже налажены хорошие отношения с немецкими инвесторами. Сейчас я вижу интерес здесь, в Бельгии, относительно нашего рыбного порта и фармацевтики, - отметил он. - У нас есть общее Балтийское море, и мы считаем, что Калининграду нужно дружить с соседями, развивать дружественные отношения".

Известное судно

"Крузенштерн" - один из самых больших в мире четырехмачтовых барков, построен в 1926 году на немецкой верфи возле Бремерхафена, первоначально носил имя "Падуя", в 1946 году был передан СССР по репарациям и получил имя прославленного адмирала, ученого и мореплавателя Ивана Федоровича Крузенштерна (1770-1846). Судно, отметившее в прошлом году 90-летие со дня постройки, совершило два кругосветных плавания, трансатлантическую экспедицию, становилось победителем международных парусных регат и гонок, за девять десятилетий барк прошел 1300000 морских миль. Нынешняя навигация для "Крузенштерна" также отмечена юбилейной датой: полвека назад, в июне 1967 года, парусник, входивший до этого в состав экспедиционного отряда Военно- морского флота СССР, вышел в свой первый рейс под вымпелом флота рыбной промышленности страны, ныне - Росрыболовства.