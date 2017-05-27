Лето в Москве начнется с теплой погоды

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Лето в Москве начнется с теплой погодыОбщество 27 мая, 12:10
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МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Первый день календарного лета в Москве, как ожидается, будет теплым, 1 июня воздух прогреется до плюс 22 градусов. Об этом сообщили в столичном Метеобюро.
"По предварительным прогнозам, начало лета в Москве будет теплым и комфортным. Ночные температуры составят 10-15 градусов, а днем 1 июня воздух может прогреться до 17-22 градусов. Возможен небольшой дождь", - отметил представитель метеослужбы.
Кратковременное похолодание и небольшой дождь в столице ожидается в воскресенье - будет 12-14 градусов, в ночь на понедельник - 5-7 градусов тепла.