Путин направил приветствие участникам международного фестиваля "Шаг навстречу!"

Чемпионка ОИ по синхронному плаванию Ищенко не исключила возвращения к тренерской работеСпорт 27 мая, 13:04
В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погибли два человекаПроисшествия 27 мая, 13:03
"Тосно" заключил контракт со стадионом "Петровский" о проведении матчей РФПЛСпорт 27 мая, 12:52
Работы по установке нового поля на стадионе "Санкт-Петербург" завершатся 12-13 июняСпорт 27 мая, 12:46
Россиянка Анюшина победила на этапе КМ по гребле на байдарке-одиночке на 500 мСпорт 27 мая, 12:36
Боксер Ковалев готовится к реваншу с Уордом с российским тренером по физподготовкеСпорт 27 мая, 12:34
Сборная России по футболу проводит вторую тренировку в Австрии в полном составеСпорт 27 мая, 12:27
Погранслужба Украины подтвердила запрет въезда в страну группе "Иванушки International"Культура 27 мая, 12:22
Лето в Москве начнется с теплой погодыОбщество 27 мая, 12:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам X Международного творческого фестиваля "Шаг навстречу!" в Санкт-Петербурге. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
"Вы заняты благородным и очень нужным делом - помогаете детям с ограниченными возможностями здоровья раскрыть свой потенциал, почувствовать уверенность в собственных силах, осуществить заветную мечту. Такая важная, подвижническая работа заслуживает самого глубокого уважения", - говорится в телеграмме.
Путин выразил уверенность, что фестиваль запомнится насыщенной программой и теплым, дружеским общением, подарит гостям положительные эмоции, а участникам - шанс продемонстрировать свое мастерство. "И конечно, ребята смогут познакомиться с бесценными памятниками истории и культуры нашей Северной столицы", - заключил президент.
Десятый фестиваль "Шаг навстречу!" пройдет в Санкт- Петербурге с 27 по 31 мая. Его целью является раскрытие творческого потенциала детей с ограниченными возможностями, способствующее их более полной социальной адаптации в современном мире.