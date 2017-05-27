Путин направил приветствие участникам международного фестиваля "Шаг навстречу!"

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам X Международного творческого фестиваля "Шаг навстречу!" в Санкт-Петербурге. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Вы заняты благородным и очень нужным делом - помогаете детям с ограниченными возможностями здоровья раскрыть свой потенциал, почувствовать уверенность в собственных силах, осуществить заветную мечту. Такая важная, подвижническая работа заслуживает самого глубокого уважения", - говорится в телеграмме.

Путин выразил уверенность, что фестиваль запомнится насыщенной программой и теплым, дружеским общением, подарит гостям положительные эмоции, а участникам - шанс продемонстрировать свое мастерство. "И конечно, ребята смогут познакомиться с бесценными памятниками истории и культуры нашей Северной столицы", - заключил президент.

Десятый фестиваль "Шаг навстречу!" пройдет в Санкт- Петербурге с 27 по 31 мая. Его целью является раскрытие творческого потенциала детей с ограниченными возможностями, способствующее их более полной социальной адаптации в современном мире.