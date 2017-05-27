Власти Сочи ожидают этим летом не менее 4 млн туристов

СОЧИ, 27 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Гостиницы и санатории Сочи готовы принять в летний сезон порядка 4 млн туристов. С июня по сентябрь уже забронировано 95% номерного фонда, сообщил в интервью ТАСС глава города-курорта Анатолий Пахомов.

"Летний сезон практически продан, за этот период мы ожидаем около 4 млн человек с показателем средней загрузки здравниц порядка 95%. В целом мы ставим задачу максимально сохранить параметры загрузки курорта на уровне прошлого года, 6,5 млн человек, со среднегодовым уровнем заполняемости организованного сектора в пределах 75-77%", - сказал он. В летние месяцы 2016 года Сочи посетили почти 4,5 млн гостей.

По его словам, на динамику бронирования практически не повлиял "жесткий демпинг с той стороны Турции". "Конкурентные преимущества Сочи: разнообразие программ отдыха и предложений объектов размещения, благоустройство и безопасность рекреационных объектов, работа над качеством сервиса через обучение персонала, аттестацию и классификацию. Мы также работаем над увеличением загрузки частных отелей", - отметил Пахомов.

На туристическом рынке Сочи работает более 1 тыс. частных отелей, которые располагают современной инфраструктурой и способны предложить услуги за достаточно умеренные цены. С весны этого года начал работать первый в стране колл-центр для туристов, которые хотят снять дешевое жилье: дачу, комнату в квартире или гостевом доме. По мнению мэра Сочи, новые возможности помогут повысить загрузку не только в летний сезон, но и в межсезонье.

"Точкой роста турпотока является насыщенный событийный календарь этого года, курорт примет у себя около 200 событий. Масштабность мероприятий по сравнению с прошлым годом увеличивается в разы, меньше месяца остается до старта Кубка Конфедераций по футболу в России", - отметил Пахомов.

Курорты Кубани и Крыма в одном круизе

"С июня откроется регулярное круизное сообщение между городами Краснодарского края и Крыма, что также будет являться дополнительным фактором загрузки курорта", - считает глава Сочи.

Теплоход "Князь Владимир" будет отправляться в рейс из Сочи каждое воскресенье. Продолжительность круиза составит шесть дней, за которые участники круиза посетят Новороссийск, Севастополь и Ялту. В первых двух городах предусмотрены однодневные стоянки, а в Ялте судно проведет два дня.

Турпакеты "горы-море" и двухэтажный автобус

Горные курорты сочинской Красной поляны, закрыв сезон катания в конце мая, уже предлагают туристам разнообразные летние пакетные предложения с пешими и конными прогулками, прокатом велосипедов, посещением этнопарков. "Стоимость таких пакетов - от 1435 рублей на человека в сутки. Для любителей пляжного отдыха разработаны комплексные туры "горы-море", которые предполагают проживание в одном из горных отелей и ежедневным трансфером на пляж", - сказал Пахомов.

На территории Кавказского биосферного заповедника, где уже созданы 18 экологических маршрутов, открыты три новых - "По долине Ачипсе", "Медовеевка - Красная Поляна", "Через горы к Черному Морю".

Еще одной новинкой сезона станут экскурсии на двухэтажном автобусе. Он будет курсировать между двумя самыми крупными сочинскими развлекательными центрами - старейшим на курорте парком культуры и отдыха "Ривьера" и современным парком аттракционов "Сочи Парк". В пути туристов будет сопровождать аудиогид на восьми языках: русском, татарском, английском, французском, испанском, немецком, турецком и китайском. Всего к летнему сезону экскурсионные фирмы Сочи закупили 16 новых комфортабельных автобусов.

За плату только лежаки и зонтики

На побережье Сочи расположены 190 пляжей, из них 81 сдан муниципалитетом в аренду предпринимателям и 109 используются санаториями. Впервые в этом году сочинские пляжи не только должны соответствовать единому стандарту, но и открыть проход к морю для всех желающих. Требовать плату с отдыхающим можно только за пользование лежаками, зонтика и другими дополнительными услугами. Согласно инструкции, принятой антитеррористической комиссией Краснодарского края, руководитель объекта санаторно- курортного комплекса обязан установить ограждение пляжа, организовать физическую охрану объекта и соблюдать пропускной режим.

"Хотя исключения есть в каждом правиле. Например, есть ограничения на свободное посещение так называемых лечебный пляжей, пляжные территории находящиеся в ведомости федеральных органов власти также имеют особые условия доступа, на них полномочия администрации города не распространяются", - отметил глава Сочи.

Официальное открытие летнего курортного сезона в Сочи состоится сегодня вечером. По главной улице города - Курортному проспекту - пройдет карнавальное шествие. Главным атрибутом костюмов участников станет шляпа, как символ отдыха у моря. Ожидается, что к колонне присоединиться более 3 тыс. жителей и гостей города- курорта.