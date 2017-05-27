Москалькова: в РФ нужно создать службу защиты прав пациентов психиатрических стационаров

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова указала на необходимость решения вопроса с созданием в России независимой службы по контролю за соблюдением прав пациентов, находящихся в психиатрических стационарах.

Накануне омбудсмен посетила Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии имени Сербского, где обсудила с его генеральным директором Зурабом Кекелидзе проблемы защиты прав людей с психическими расстройствами, сообщается на сайте уполномоченного.

"Особенного внимания требует проблема длительной нереализации предписания статьи 38 закона РФ 1992 года "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" о создании государством независимой от органов здравоохранения службы защиты прав пациентов, находящихся в психиатрических стационарах", - подчеркнула Москалькова по итогам посещения научного центра. Она отметила, что неоднократно обсуждала вопрос создания такой службы с Минздравом и институтами гражданского общества, однако оптимальное решение пока не найдено, что во многом связано с отсутствием необходимого финансирования.

Кроме того, на встрече Москальковой и Кекелидзе были подняты темы объективности проведения психиатрической экспертизы лиц, совершивших преступления, направления на принудительное лечение, а также современных методов лечения таких пациентов, говорится в сообщении. Также Москалькова пообщалась с пациентами центра имени Сербского, в том числе находящимися на принудительном лечении, и отметила, что условия их содержания "строгие, но справедливые".

Москалькова подчеркнула, что для нее важно "установить с данным научным центром взаимодействие, в том числе в области работы с обращениями граждан с психическими отклонениями, при работе по обращениям об оспаривании результатов психиатрической экспертизы, в области правового просвещения и совершенствования законодательства о правах человека в сфере уголовного процесса, лечения наркомании и психических заболеваний".