Судно "Князь Владимир" для круизов в Крым торжественно освятили в Сочи

СОЧИ, 27 мая. /ТАСС/. Церемония освящения круизного лайнера "Князь Владимир", который с 11 июня начнет осуществлять круизы в Крым, прошла в Сочи. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Росморпорта".

"Чин "освящения корабля" возглавил секретарь Екатеринодарской и Кубанской епархии протоиерей Илия Быстров в сослужении благочинных Сочинского, Адлерского и Лазаревского церковных округов и духовенства Сочи. По завершении молебна священнослужители окропили святой водой все помещения девятипалубного судна: каюты, общественные зоны, машинное отделение, капитанскую рубку, камбуз и другие помещения", - говорится в сообщении.

Протоиерей благословил судно и команду иконами святого Николая Чудотворца (покровителя мореплавателей) и святого Владимира, чье имя носит судно. Иконы этих святых останутся на корабле.

На заседании президиума Госсовета 15 сентября 2016 года президент России Владимир Путин поручил Министерству транспорта РФ рассмотреть возможность открытия регулярного авиационного и морского сообщения между Сочи и крымскими курортами. Впоследствии "Росморпорт" приобрел круизное судно Roy Star, позже переименованное в "Князь Владимир".

Судно построено в 1977 году, в 2005 году приведено в соответствие с современными требованиями, прошло реновации в 2013 и 2017 годах. Длина судна - 141,8 м, ширина - 21,9 м, оно рассчитано на 940 пассажиров, которые будут размещаться в 360 каютах. В мае "Князь Владимир" отправится в тестовый рейс, на борту будут технические специалисты. Перевозка пассажиров в тестовый рейс не предусмотрена.